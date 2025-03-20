Криптозловмисники ошукали іноземних громадян на 13 млн дол.

20 марта 2025 г., 10:35

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Департамент кіберполіції та Головне слідче управління Нацполіції України спільно з правоохоронцями Латвії та Німеччини за сприяння працівників Департаменту міжнародного поліційного співробітництва, а також за підтримки Європолу викрили транснаціональну злочинну групу, до якої входили громадяни країн ЄС та України.

Правоохоронці встановили, що зловмисники з початку 2021 року рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти: громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності фейкового проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних.

Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме – легалізаторів коштів, або так званих «грошових мулів» (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або переводилися в готівку.

Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки громадяни України є родичами, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Третій фігурант залишився в Україні та проживає у місті Дніпро.

Під час розслідування правоохоронці Латвії виявили криптогаманці, що використовувались злочинцями. Поліціянти провели глибинний аналіз транзакцій у криптовалюті та простежити ланцюг переказів коштів від потерпілих до підозрюваних.

Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн дол. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тис. дол. або 12 млн грн. Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські поліціянти провели низку обшуків на території м.Дніпро за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Одночасно були проведені обшуки за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини. Вилучено низку доказів протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, повного кола потерпілих, а також остаточної суми завданих збитків.

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