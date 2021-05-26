HP представила моноблок EliteOne 800 G8 All-in-One

26 мая 2021 г., 13:45

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Компания HP Inc. представила моноблок EliteOne 800 G8 All-in-One (AiO), а также анонсировала новые модели настольных ПК коммерческого сегмента.



«Пандемия не только отчетливо показала, какую важную роль персональные компьютеры играют в нашей жизни, но и дала лучшее понимание того, как мы взаимодействуем друг с другом, поддерживаем связи и повышаем нашу продуктивность в работе как дома, так и в офисе, — отмечает Энди Роудс (Andy Rhodes), глава подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. — Наше портфолио настольных ПК премиального сегмента обеспечивает уникальные возможности для совместной работы и оптимальную производительность в новых рабочих средах».



Как отмечается, HP EliteOne 800 G8 AiO –система, позволяющая проводить виртуальные совещания из дома или офиса. Компьютер доступен в конфигурациях с диагональю 23,8 дюйма или 27 дюймов и оснащен встроенной выдвижной камерой. Устройство построено на базе процессора Intel Core 11-го поколения и может использоваться для проведения виртуальных совещаний. Технологии защиты HP обеспечивает безопасность конфиденциальных данных.



Опциональная двухсторонняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает четкость изображения. Функция отслеживания движений лицевых мышц Face tracking фиксирует изображение пользователя в кадре, даже если он отходит от своего рабочего места. Камера обладает широким углом обзора. Функция распознавания окружения Auto Scene Detection автоматически настраивает камеру для оптимального качества видео, транслируя четкую и яркую картинку в любое время суток.



Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта блокирует не только шумы в помещении, но и звуки со стороны виртуальных собеседников, она позволяет фильтровать более 350 миллионов типов голосов и шумов. Технология HP Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует громкость голоса. Технология HP Sound Calibration позволяет настроить систему для получения иммерсивного звучания, а HP Dynamic Audio использует искусственный интеллект с целью выбора оптимальных настроек для передачи речи, воспроизведения музыки или просмотра фильмов с подавлением фоновых шумов.



Пользователи могут оптимизировать свою работу за компьютером. Технология HP Run Quiet Design настраивает вентиляторы, чтобы система охлаждения работала тихо и эффективно. Функция HP Modern Standby обеспечивает готовность устройства к работе: загружает электронные письма, получает сетевые события и выполняет другие важные обновления, пока компьютер находится в спящем режиме и подключен к сети. Технология HP Presence Aware помогает защитить личные данные, блокируя компьютер, когда пользователь отходит от своего рабочего места и выводит его из спящего режима, когда пользователь возвращается.



Представленная модель ПК имеет специальные функции для системных администраторов. ИТ-подразделения получают решения, упрощающие развертывание, защиту и управление парком устройств. Средства администрирования HP Manageability Integration Kit помогают сократить время установки компьютера и позволяют ИТ-сотрудникам управлять устройствами. Ассистент установки обновлений HP Patch Assistant обеспечивает автоматизацию обновлений программного обеспечения в соответствии с графиком, составленным ИТ-специалистами, при этом установка обновления не требует присутствия конечного пользователя и не зависит от его действий.



Также анонсирована модель HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini, которая отличается производительностью и возможностями настройки для использования в небольших пространствах — она подходит для дома или офиса, обладает достаточной мощностью для эпизодических работ со сложным контентом. Это, по уверениям производителя, самый компактный и мощный в мире компьютердля бизнеса в ультра-компактном форм-факторе (Ultra Small Form Factor, USFF).



HP EliteDesk 800 G8 Small Form Factor предлагает дополнительные возможности для управления, подходит для работы дома или в офисе и специалистам, напрямую взаимодействующим с клиентами или сотрудникам бэк-офиса.



Компьютер HP EliteDesk 800 G8 Tower предназначен для обеспечения производительности и работы с ресурсоемкой графикой. Эта модель предлагает возможности для расширения, что делает ее выбором опытных пользователей, а также для тех, кому нужен надежный настольный ПК. Это самый производительный в мире компьютер для бизнеса в подобном форм-факторе, как заявили в HP.

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