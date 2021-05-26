Commvault выпустила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных

26 мая 2021 г., 14:25

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Компания Commvault объявила о расширении портфеля решений Metallic Software-as-a-Service (SaaS) и представила новую платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса.



«Бесшовно интегрировав Commvault HyperScaleX и Metallic, мы предоставили нашим заказчикам единое решение, построенное по принципу “power of AND” (мощь объединения), которое можно использовать и во внутренней ИТ-инфраструктуре, и для SaaS. Мы предлагаем разные модели доступа к сервисам, мощный портфель новых решений и постоянные инновации, которыми отмечена вся история Commvault, – заявил Санджей Мирчандани (Sanjay Mirchandani), президент и исполнительный директор, Commvault. – Сегодня, когда заказчикам нужна простота и гибкость SaaS, никакой другой вендор кроме Commvault не способен помочь им максимально эффективно использовать открывающиеся новые возможности».



Как отмечается, высокие позиции Commvault на рынке и ее быстро расширяющийся портфель значимы для заказчиков, многие из которых сейчас планируют перейти на использование SaaS для управления данными, отмечают в компании. По прогнозам IDC, среднегодовые темпы роста (CAGR) сегмента Data Protection-as-a-Service (DPaaS) будут на уровне 16,6%, и этот сегмент является самым быстрорастущим сегментом рынка решений для защиты данных.



Подчеркивается, что новая платформа Commvault Intelligent Data Services предлагает несколько вариантов доступа ко всем решениям из текущего портфеля Commvault, включая использование программного обеспечения по подписке, интегрированную специализированную систему (appliance), доступ к сервисам под управлением партнера Commvault и SaaS. Такая свобода выбора доступа к сервисам – важное преимущество для рынка. В состав новой платформы Intelligent Data Services входят Data Management & Protection, Data Security, Data Compliance & Governance, Data Transformation и Data Insights. Новые сервисы Intelligent Data Services обеспечивают все возможности доступа рабочих нагрузок к данным независимо от того, где эти данные хранятся.



Интеграция на одной платформе разных сервисов позволит заказчиками получить все преимущества “power of AND” и максимально эффективно использовать накопленные внутри компаний данные.

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