Vodafone та AST SpaceMobile готують запуск супутникового звʼязку в Україні

Vodafone Україна та компанія AST SpaceMobile оголосили на виставці MWC Barcelona про підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Мета партнерства – впровадження супутникового зв'язку нового покоління та розгортання в Україні космічної мережі стільникового широкосмугового доступу, що дозволить звичайним смартфонам підключатися до швидкісного інтернету та голосових послуг напряму через супутники.



Ця співпраця знаменує якісний перехід від базового обміну текстовими повідомленнями до повноцінного цифрового досвіду. Використовуючи сузір'я супутників AST SpaceMobile на низькій навколоземній орбіті (LEO), Vodafone Україна планує забезпечити своїх клієнтів стабільним швидкісним інтернетом навіть там, де наземна інфраструктура відсутня або пошкоджена.



Як зазначається, стратегічний пріоритет цього партнерства – створити в Україні повноцінну мережу з підтримкою передачі даних, що виведе український ринок у лідери глобального переходу до гібридних екосистем зв'язку. Проєкт зосереджений на таких напрямках:



• Високошвидкісний LEO-інтернет: швидкість передачі даних, достатня для повноцінної роботи: від корпоративних сервісів до стрімінгу та вебсерфінгу.

• Голосовий зв'язок без посередників: можливість здійснювати дзвінки в реальному часі з мінімальною затримкою безпосередньо зі звичайних смартфонів – без спеціальних терміналів чи додатків.

• Національна стійкість: створення надійного резервного рівня зв'язку, який гарантує українцям доступ до мережі за будь-яких умов на землі.

• Максимальна зручність для користувача: автоматичний перехід між наземними базовими станціями та LEO-супутниками для стандартних пристроїв із підтримкою 3GPP.





Для Vodafone Україна це партнерство є ключовим елементом довгострокової стратегії стійкості інфраструктури. Впроваджуючи провідні LEO-технології, компанія будує «мережу майбутнього», яка стирає білі плями на карті покриття. Швидкісний інтернет має стати не привілеєм, а базовим правом для кожного українця.



«Ми прагнемо дати нашим клієнтам зв’язок без жодних компромісів, – коментує Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. – Разом із AST SpaceMobile ми виходимо за межі простого обміну повідомленнями та пропонуємо потужне супутникове рішення. Наша мета – забезпечити доступ до всіх можливостей інтернету та якісного голосового зв’язку навіть у найвіддаленіших куточках країни за будь-яких обставин».



«Угода з Vodafone Україна відображає головну місію AST SpaceMobile: зробити так, щоб зв'язок не залежав від географії чи стану інфраструктури, – зазначив Скотт Вішневські (Scott Wisniewski), президент AST SpaceMobile. – Завдяки нашій космічній мережі звичайні смартфони зможуть отримувати доступ до швидкісних послуг безпосередньо з орбіти. Ми об’єднуємо космос і землю, щоб підтримати людей, бізнес та критичні служби по всій Україні, надаючи повноцінний зв’язок саме тоді, коли він найбільше потрібен».



Компанії планують детально опрацювати всі етапи комерційного запуску: від маркетингової стратегії та використання радіочастот до вдосконалення клієнтського досвіду. Співпраця відбуватиметься за суворими технічними стандартами та у відповідності до регуляторних норм, щоб забезпечити сталий розвиток сервісу на українському ринку.

