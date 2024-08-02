Honda і Nissan створюють програмно-визначувані транспортні засоби та самокеровані автомобілі

2 августа 2024 г., 10:05

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Компанії Nissan і Honda працюють над програмним забезпеченням для програмно-визначуваних транспортних засобів (SDV) і самокерованих автомобілів наступного покоління. Вони вже почали роботу над дослідженнями та інвестиціями в різні технології, щоб прискорити розвиток електромобілів, особливо SDV, протягом наступного року. Угода також охоплює співпрацю в галузі акумуляторних елементів і електронних осей.



Обидві компанії також вважають, що сфера програмного забезпечення, включно з автономним керуванням, підключенням і штучним інтелектом, визначатиме вартість автомобілів у майбутньому і стане джерелом конкурентоспроможності.



Угода про спільні дослідження в галузі фундаментальних технологій також передбачатиме можливість спільного створення програмних платформ. Nissan і Honda мають намір завершити фундаментальні дослідження приблизно за один рік і на основі отриманих результатів розглянути можливість розвитку серійного виробництва. Renesas Electronics є ключовим постачальником систем ADAS для Honda і розробляє чіпи для SDV і самокерованих автомобілів.



Компанії також працюватимуть над акумуляторними технологіями, обмінюватимуться специфікаціями модулів акумуляторних батарей і здійснюватимуть взаємні постачання. Обидві компанії планують постачати літій-іонні батареї для автомобілів EV, вироблені L-H Battery Company, спільним підприємством Honda і LG Energy Solution, для Nissan у Північній Америці після 2028 року.



Обидві компанії також досягли базової угоди щодо єдиних специфікацій їхніх відповідних електронних осей, які використовуватимуться в наступному поколінні EV обох компаній. Першим узгодженим кроком стане спільне використання двигунів та інверторів, що становлять основу e-Axle.



Обидві компанії також домовилися вивчити можливість співпраці в галузі енергетичних послуг і циркуляції ресурсів у Японії, включно з зарядкою, енергетичним обладнанням, енергетичними послугами, що використовують батареї, і послугами зарядки.



Це сталося після того, як Nissan і Honda підписали окрему угоду з Mitsubishi, де Honda також має угоду про розробку технологій vehicle-to-grid. Honda також має спільне підприємство з Sony зі створення самокерованих електромобілів.



«Ми дуже раді вітати нового учасника стратегічного партнерства Honda і Nissan. Mitsubishi Motors володіє унікальними технологіями та досвідом і співпрацює з Nissan як партнер. Завдяки співпраці між трьома компаніями, ми очікуємо, що партнерство переросте в дещо, що створює більшу цінність, і забезпечить унікальні продукти та послуги від кожної компанії, які задовольнять різноманітні потреби клієнтів», - сказав Макото Учіда (Makoto Uchida), представник виконавчого директора, президент і генеральний директор Nissan.



«Автомобільна промисловість переживає період трансформації, який, як кажуть, трапляється раз на століття. Ми очікуємо, що поєднання технологій і знань, накопичених Nissan і Honda, а також сила і досвід Mitsubishi Motors дадуть нам змогу швидше розв'язувати різні питання, пов'язані з електрифікацією та інтелектом у глобальному масштабі», - сказав Тосіхіро Мібе (Toshihiro Mibe), президент і представник виконавчого директора Honda, ключовим постачальником якої є Infineon.



Nissan також має значний перехресний пакет акцій з групою Renault, куди також входить Mitsubishi, який було завершено наприкінці минулого року. Це охоплює підтримку компанією Nissan програмного забезпечення Renault Ampere на суму 600 млн євро.



«Ці угоди дають нам змогу вступити в наступну главу розвитку Альянсу. Вони зміцнюють наше давнє партнерство і дадуть змогу створити максимальну вартість для кожного члена Альянсу», - повідомив Жан-Домінік Сенар (Jean-Dominique Senard), голова правління Альянсу.



«Це дасть змогу створити додаткову вартість завдяки ініціативам, що відповідають стратегії Nissan Ambition 2030 та електрифікації. Інвестиції в Ampere доповнюють і зміцнюють тривале просування електромобілів Nissan у Європі та забезпечать численні синергетичні ефекти, включно з ефективністю витрат, відповідністю нормативним вимогам і ширшим спектром продуктів і силових агрегатів EV», - зазначив Учіда.



«Ми всі налаштовані правильно і вітаємо Nissan як сильного партнера в нашому майбутньому проєкті зі створення EV і програмного забезпечення Ampere. Це підтверджує привабливість проєкту в Європі, даючи змогу Renault та її партнерам по Альянсу посісти лідерські позиції на стартовій решітці в перегонах EV і програмного забезпечення в Європі», - підсумував Лука де Мео (Luca de Meo), генеральний директор Renault Group.

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