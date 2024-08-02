Продажі Amazon за квартал зросли до 147,98 млрд дол. - з них вже 17,8% приходиться на AWS

2 августа 2024 г., 15:25

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Amazon.com повідомила про прибуток за другий квартал до вирахування певних витрат у розмірі $1,26 за акцію, що перевищило консенсус-прогноз Уолл-стріт у $1,03.



Але виторг за цей період зріс лише на 10% порівняно з попереднім роком, до 147,98 млрд дол. Це значно нижче, ніж очікувалося, оскільки аналітики прогнозували, що продажі складуть 148,56 мільярда доларів.



Чистий прибуток подвоївся порівняно з попереднім роком, до 13,5 млрд дол., що відображає успіх масових заходів зі скорочення витрат, які були впроваджені минулого року.



Підрозділ хмарних обчислень компанії, Amazon Web Services, ледь перевершив прогнози аналітиків, повідомивши про продажі в розмірі 26,3 млрд дол. проти очікуваних 26 млрд дол.



А от рекламний бізнес компанії не виправдав очікувань: продажі досягли 12,8 мільярда доларів, що менше від запланованих 13 мільярдів доларів.



Онлайн-продажі зросли лише на 5% порівняно з попереднім роком, тоді як доходи від послуг сторонніх продавців, включно з комісіями, виконанням замовлень і оплатою за доставку, зросли на 12%.



Керівництво Amazon заявило, що навряд чи зможе виправити ситуацію протягом поточного кварталу. У третьому кварталі компанія прогнозує загальний дохід у розмірі від 154 млрд до 158,5 млрд дол., що означає зростання на 8%-11% порівняно з попереднім роком. Але середня точка цього діапазону, 156,25 мільярда доларів, відстає від консенсус-оцінки аналітиків Уолл-стріт у розмірі 158,24 мільярда доларів.



Що стосується прибутку, Amazon заявила, що розраховує на чистий прибуток у третьому кварталі в розмірі від 11,5 млрд дол. до 15 млрд дол., що значно відстає від прогнозу аналітиків у 15,3 млрд дол.



AWS продемонстрував найбільш обнадійливі результати серед усіх бізнесів Amazon - зростання на 19% порівняно з попереднім роком. Однак інвестори помітили, що бізнес компанії зростає повільніше, ніж у її головних конкурентів у хмарних технологіях - Google та Microsoft Corp. Обидві ці компанії повідомили про зростання хмарних сервісів на 29% своїх останніх фінансових звітах. Хоча слід зазначити, що їхні цифри дещо відрізняються, оскільки вони включають інші сервіси, окрім публічної хмарної інфраструктури.



З іншого боку, AWS збільшила свою частку доходів, яка становить 17,8% від загального доходу Amazon, порівняно з 17,5% трьома місяцями раніше і лише 16,5% у другому кварталі минулого року. Цей відсоток неухильно зростає з часів пандемії COVID-19, коли хмарні обчислення становили лише 10% від загального обсягу продажів Amazon у четвертому кварталі 2020 року.



Під час телефонної конференції з аналітиками генеральний директор Amazon Енді Джасі (Andy Jassy) надав кілька причин для оптимізму щодо AWS. Він зазначив, що більшість корпоративних компаній завершили свої ініціативи зі скорочення витрат і тепер зосереджені на модернізації технологічних інфраструктур, що передбачає черговий перехід від локальних мереж до хмарних. Він наполягав, що AWS залишається "найбільшим бенефіціаром цього переходу", і додав, що впевнений, що "тенденція продовжиться" в найближчі квартали.



Він також вказав на "значний попит", який компанія спостерігає на свої нові чипи для штучного інтелекту, такі як Trainium2. Джасі зазначив, що компанія зосереджена на власних чипах штучного інтелекту через ціну, доступність та попит у галузі. "Ми чітко і ясно почули від клієнтів, що вони віддають перевагу кращому співвідношенню ціни та якості, - наголосив голова Amazon. - Саме тому ми інвестували в наш власний кремній, Trainium, для навчання, і Inferentia, для висновків".

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