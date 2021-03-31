Холдинг МХП розпочинає цифрову трансформацію бізнесу на базі рішень SAP

31 марта 2021 г., 12:55

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Відповідно до стратегії трансформації компанії, яка передбачає якісну зміну фокусу на українському та розширення присутності на європейському ринках, МХП розпочинає реалізацію портфелю проєктів SAP.

МХП – вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ. Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва.

Глобальна мета програми трансформації – побудова цифрової платформи для розвитку управління за ключовим напрямками: SAP S/4HANA – ресурсами підприємства (ERP); SAP CRM – взаємовідносинами з клієнтами на базі SAP Customer Experience; SAP Ariba – закупками; SAP MDG – майстер-даними; SAP Success Factors – персоналом; vZoo – процесом вирощування птиці на базі інструментів SAP та Big Data і AI на платформі Azure DWH.

Програма була затверджена у 2020 р. і вже завершено пілотні запуски двох проєктів (SAP CRM, vZoo), а в березні 2021 р. відбувся kickoff по запуску двох проєктів SAP S/4HANA і SAP MDG.

Ключова мета впровадження SAP S/4HANA – створення корпоративного шаблона та пілотне впровадження з одночасним запуском на потужностях МХП в Україні та європейських активах. Старт операцій у SAP S/4HANA заплановано на другий квартал 2022 р.

Корпоративний шаблон потрібен для розвитку існуючих потужностей, прискорення виводу нових продуктів на ринок, а також інтеграції придбаних активів, розвитку компанії на міжнародних ринках.

«Впровадження системи SAP в МХП – найбільша цифрова трансформація бізнесу в Східній Європі за обсягами охоплення і терміном реалізації. Це комплексне рішення для ефективного управління всіма бізнес-процесами. МХП готовий до запуску SAP на всіх національних та закордонних активах холдингу», – каже Вікторія Капелюшна, заступник голови правління, фінансовий директор МХП.

«Ми впроваджуємо портфель проєктів SAP для реалізації стратегічних цілей компанії. І ця інвестиція повинна мати конкретний монетарний результат. Вибудовуючи систему, ми будемо ґрунтуватися на наших цілях – відповідності стратегії і поверненні інвестицій», – доповнює Олексій Решетняк, директор департаменту інформаційних та цифрових технологій МХП.

МХП розпочинає повномасштабне впровадження ERP-системи SAP S/4HANA з застосуванням концепції Business Transformation-as-a-Service. Це нова пропозиція під назвою RISE with SAP, яка включає в себе необхідні ліцензії, послуги по супроводженню, інфраструктуру, а також аудит існуючих бізнес-процесів компанії та надання рекомендацій щодо їх оптимізації відносно стандартного функціоналу SAP S/4HANA. RISE with SAP пропонується на основі підписки, а також містить єдину відповідальну сторону за SLA, операції та підтримку в особі SAP.

Такий цілісний підхід дозволяє компаніям досягати поставлених цілей набагато швидше і у максимальній відповідності до найкращих світових практик, виходячи за межі звичайної технічної міграції в хмари.

«Основна задача SAP як вендора і бізнес-партнера – надати клієнтам надійний інструмент для досягнення бізнес-цілей. Трансформація МХП зачіпає всі без виключення бізнес-процеси і вимагає потужної технологічної платформи. Рішення SAP повністю відповідають цій потребі. Поява в Україні компаній з такими серйозними бізнес-амбіціями є надзвичайно позитивним трендом для просування філософії цифровізації в країні», – наголосив Максим Матяш, директор SAP в Україні.

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