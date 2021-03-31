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Холдинг МХП розпочинає цифрову трансформацію бізнесу на базі рішень SAP

31 марта 2021 г., 12:55
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Холдинг МХП розпочинає цифрову трансформацію бізнесу на базі рішень SAP

Відповідно до стратегії трансформації компанії, яка передбачає якісну зміну фокусу на українському та розширення присутності на європейському ринках, МХП розпочинає реалізацію портфелю проєктів SAP.

МХП – вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ. Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва.

Глобальна мета програми трансформації – побудова цифрової платформи для розвитку управління за ключовим напрямками: SAP S/4HANA – ресурсами підприємства (ERP); SAP CRM – взаємовідносинами з клієнтами на базі SAP Customer Experience; SAP Ariba – закупками; SAP MDG – майстер-даними; SAP Success Factors – персоналом; vZoo – процесом вирощування птиці на базі інструментів SAP та Big Data і AI на платформі Azure DWH.

Програма була затверджена у 2020 р. і вже завершено пілотні запуски двох проєктів (SAP CRM, vZoo), а в березні 2021 р. відбувся kickoff по запуску двох проєктів SAP S/4HANA і SAP MDG.

Ключова мета впровадження SAP S/4HANA – створення корпоративного шаблона та пілотне впровадження з одночасним запуском на потужностях МХП в Україні та європейських активах. Старт операцій у SAP S/4HANA заплановано на другий квартал 2022 р.

Корпоративний шаблон потрібен для розвитку існуючих потужностей, прискорення виводу нових продуктів на ринок, а також інтеграції придбаних активів, розвитку компанії на міжнародних ринках.

«Впровадження системи SAP в МХП – найбільша цифрова трансформація бізнесу в Східній Європі за обсягами охоплення і терміном реалізації. Це комплексне рішення для ефективного управління всіма бізнес-процесами. МХП готовий до запуску SAP на всіх національних та закордонних активах холдингу», – каже Вікторія Капелюшна, заступник голови правління, фінансовий директор МХП.

«Ми впроваджуємо портфель проєктів SAP для реалізації стратегічних цілей компанії. І ця інвестиція повинна мати конкретний монетарний результат. Вибудовуючи систему, ми будемо ґрунтуватися на наших цілях – відповідності стратегії і поверненні інвестицій», – доповнює Олексій Решетняк, директор департаменту інформаційних та цифрових технологій МХП.

МХП розпочинає повномасштабне впровадження ERP-системи SAP S/4HANA з застосуванням концепції Business Transformation-as-a-Service. Це нова пропозиція під назвою RISE with SAP, яка включає в себе необхідні ліцензії, послуги по супроводженню, інфраструктуру, а також аудит існуючих бізнес-процесів компанії та надання рекомендацій щодо їх оптимізації відносно стандартного функціоналу SAP S/4HANA. RISE with SAP пропонується на основі підписки, а також містить єдину відповідальну сторону за SLA, операції та підтримку в особі SAP.

Такий цілісний підхід дозволяє компаніям досягати поставлених цілей набагато швидше і у максимальній відповідності до найкращих світових практик, виходячи за межі звичайної технічної міграції в хмари.

«Основна задача SAP як вендора і бізнес-партнера – надати клієнтам надійний інструмент для досягнення бізнес-цілей. Трансформація МХП зачіпає всі без виключення бізнес-процеси і вимагає потужної технологічної платформи. Рішення SAP повністю відповідають цій потребі. Поява в Україні компаній з такими серйозними бізнес-амбіціями є надзвичайно позитивним трендом для просування філософії цифровізації в країні», – наголосив Максим Матяш, директор SAP в Україні.

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