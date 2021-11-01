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У рамках цифрової трансформації бізнесу МХП впровадив тендерний майданчик на базі хмарного рішення SAP Ariba

1 ноября 2021 г., 16:35
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В рамках цифрової трансформації бізнесу МХП впровадив тендерний майданчик на базі хмарного рішення SAP Ariba

Агрохолдінг МХП повідомляє про впровадження нового тендерного майданчика SAP Ariba для більшості закупівельних категорій. Очікується, що реалізація процесів на базі сучасної платформи дозволить компанії підвищити ефективність всього ланцюжка поставок – від заявки до поставки. Партнером в реалізації даного проекту стала компанія Deloitte.

Проект SAP Ariba є частиною цифрової трансформації бізнесу холдінгу, що розпочалась наприкінці 2020 року і передбачає одночасну реалізацію портфелю проектів SAP, в яку будуть залучені всі напрями бізнесу МХП.

SAP Ariba є хмарним рішенням для управління даними постачальників, заявками на закупівлі, проведення закупівельних процедур, узгодження та укладання договорів тощо.

Новий тендерний майданчик  на платформі  SAP Ariba став доступний постачальникам МХП для реєстрації з 1 червня, а вже з 1 грудня основна частина закупівель будуть здійснюватися на цій платформі. Крім того, впровадження SAP Ariba допоможе більш ретельно підходити до відбору постачальників.

Також в рамках впровадження SAP Ariba було оновлено сторінку закупівель на сайті МХП, для синхронізації усієї інформації по закупівлях для постачальників.

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