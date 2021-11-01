У рамках цифрової трансформації бізнесу МХП впровадив тендерний майданчик на базі хмарного рішення SAP Ariba

1 ноября 2021 г., 16:35

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Агрохолдінг МХП повідомляє про впровадження нового тендерного майданчика SAP Ariba для більшості закупівельних категорій. Очікується, що реалізація процесів на базі сучасної платформи дозволить компанії підвищити ефективність всього ланцюжка поставок – від заявки до поставки. Партнером в реалізації даного проекту стала компанія Deloitte.

Проект SAP Ariba є частиною цифрової трансформації бізнесу холдінгу, що розпочалась наприкінці 2020 року і передбачає одночасну реалізацію портфелю проектів SAP, в яку будуть залучені всі напрями бізнесу МХП.

SAP Ariba є хмарним рішенням для управління даними постачальників, заявками на закупівлі, проведення закупівельних процедур, узгодження та укладання договорів тощо.

Новий тендерний майданчик на платформі SAP Ariba став доступний постачальникам МХП для реєстрації з 1 червня, а вже з 1 грудня основна частина закупівель будуть здійснюватися на цій платформі. Крім того, впровадження SAP Ariba допоможе більш ретельно підходити до відбору постачальників.

Також в рамках впровадження SAP Ariba було оновлено сторінку закупівель на сайті МХП, для синхронізації усієї інформації по закупівлях для постачальників.

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