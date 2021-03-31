Cisco анонсировала решение, которое изменит интернет

31 марта 2021 г., 12:19

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Cisco анонсирует стратегию, направленную на содействие провайдерам коммуникационных услуг и веб-компаниям в подключении, защите и автоматизации сетей с целью предоставления более надежного и доступного интернета.



Компания заявила, что меняет экономику интернета: новое решение Cisco Routed Optical Networking с модульной оптикой Acacia и крупномасштабными маршрутизаторами Cisco позволит сократить расходы до 46%.



Во время пандемии люди, предприятия и госструктуры пользовались интернетом, чтобы продолжать свою деятельность. Интернет из важной услуги превратился в «дорогу жизни», по которой доставлялась информация и с помощью которой люди связывались друг с другом. Вынужденная удаленная работа и онлайн-обучение привели к взрывному росту числа видеоконференций. В сочетании с услугами дистанционной медицины, потоковым видео, играми и другими сервисами это дало 25-45-процентный всплеск интернет-трафика во многих регионах.



Сети справились с нагрузкой, но, по прогнозам Cisco, это лишь малая толика того, что ожидает нас в эпоху 5G, когда в 2023 г. к интернет будут подключены уже почти 30 млрд устройств. При этом три миллиарда человек до сих пор остаются без интернета, не имея доступа к жизненно важной информации, обучению и другим возможностям. Все это бросает новый вызов текущей архитектуре интернет и требует постоянного внимания и поддержки со стороны производителей сетевого оборудования.



«Последние пять лет Cisco занималась исследованиями и решением практических задач, направленных на содействие заказчикам в предоставлении интернет-услуг с максимальным качеством при одновременном повышении рентабельности, сокращении себестоимости и минимизации рисков, — говорит Джонатан Дэвидсон (Jonathan Davidson), старший вице-президент и генеральный менеджер группы крупномасштабных инфраструктур компании Cisco. — Помогая заказчикам принимать правильные решения касательно своих сетей, мы готовим мир к успешному подключению невиданного ранее числа пользователей, локаций и объектов. Пройдет десяток лет, и мы по достоинству оценим, что приняли вызов и вовремя обратили внимание на проблемы интернета».



Построение сетей для продвижения интернета в новые районы всегда было непростой задачей для сетевых операторов. Решая эту проблему, Cisco разработала инновационную архитектуру Converged SDN Transport, которая дает сервис-провайдерам возможность объединить множество сетей в общую экономичную и безопасную инфраструктуру общемирового масштаба.



Сегодня Cisco, стимулируя дальнейшее упрощение структуры интернета, предлагает решение Routed Optical Networking, предназначенное для свертывания оптических и IP-сетей. Применяя когерентные оптические модули Acacia, новейшие технологии сегментной маршрутизации и Ethernet VPN, а также используя новые возможности Cisco Crosswork Cloud, операторы смогут строить гибкие, эффективные, простые в эксплуатации сети, способные поддерживать тот уровень трафика, который ожидается с распространением 5G.

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