Украинский рынок смартфонов в 2020 г. вырос на 6% и приблизился к 7 млн. шт.

31 марта 2021 г., 13:25

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Согласно оценкам компании IDC, поставки мобильных телефонов в Украину (учитывая устройства голосовой связи и смартфоны) в 2020 г. выросли на 5.9% в годовом сопоставлении и достигли 6.9 млн. шт.

В первом полугодии наблюдался спад, поскольку в период локдауна розничные продажи вынужденно переместились в онлайн. Однако с возобновлением работы оффлайн-магазинов в начале лета сбыт начал восстанавливаться и по итогам III квартала он увеличился на 12.1% в годовом сопоставлении. В последней четверти рост продолжился и составил 36.7% относительно аналогичного периода 2019 г.

В структуре поставок 2020 г. преобладали устройства нижнего ценового диапазона (до $200), их доля составила 70.8% (в 2019 г. – 61.8%). В первую очередь благодаря популярности недорогих смартфонов Xiaomi. В среднем ценовом сегменте лидирует Samsung, а Apple возглавляет High-End и Premium сегменты. Средняя цена смартфона за год снизилась на $19 (до $192).

Одним из главных трендов на рынке Украины, как и Центральной и Восточной Европы в целом, можно считать снижение доли Huawei. По итогам 2020 г. она сократилась на 3.8% в годовом сопоставлении. В первую очередь от этого выиграла Xiaomi, которая смогла нарастить свою часть рынка на 8.3%. Совокупная доля марок OPPO и Tecno увеличилась более чем впятеро.

Доля 5G смартфонов в поставках в Украину составила 1.7% по результатам 2020 г. Для сравнения в регионе ЦВЕ данный показатель достигает 3.8%.

Аналитики IDC полагают, что вопреки негативному влиянию пандемии Covid-19 рынок телефонов и смартфонов в Украине продолжит рост, и в 2021 г. преодолеет отметку в 7 млн. отгруженных устройств с годовым ростом 1.9%.

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