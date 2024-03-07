Хмарний суверенітет: проблеми та вирішення

7 марта 2024 г., 18:14

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За даними IDC, витрати у Європі на публічні хмари згідно з підсумками милого року склали 142 млрд, а вже до 2027-го збільшаться вдвічі — до 291 млрд дол.

Проте не все так «безхмарно»: низка організацій, зокрема державних, вбачають загрозу для хмарного суверенітету в глибокому проникненні в ЄС глобальних cloud-провайдерів. Станом на 2023-й на частку гіперскейлерів припадало 66% всього ринку хмарних обчислень.

Нестабільна геополітична обстановка вивела цифровий та хмарний суверенітет до найбільш важливих тем щодо стратегії та розвитку європейських країн. З одного боку, хмарні обчислення стали звичайним явищем для всіх сфер бізнесу, продовжує зростати потреба в технологічних інноваціях. З іншого боку, Європа зацікавлена у подальшому проникненні на ринок гіперскейлерів, але при цьому вважає важливим забезпечити цифрову безпеку своїм резидентам, зокрема державним організаціям. Проблема в тому, що «рідним домом» для трійки найбільших гіперскейлерів — це Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud Platform — є США. І крім того, що технологічні гіганти розміщують свої обчислювальні потужності майже на всіх континентах, вони дуже сильно впливають на світову індустрію хмарних технологій.

ЄС оновив свою програму «Цифрова Європа» 2023-2024. Вона передбачає виділення 762,7 млн. євро на фінансування заходів, спрямованих на зміцнення технологічного суверенітету Європи. Наслідуючи вектор цифрової трансформації, заданий на державному рівні, багато компаній переносять свої дані у хмару, а це означає, що потреба у захисті та безпеці даних буде збільшуватися. Таким чином, Євросоюз прагне знайти оптимальну модель, в якій технології (зокрема хмарні) сприятимуть економічному зростанню, але при цьому не доведеться жертвувати цифровою безпекою та суверенітетом. Потенційну загрозу для останніх становлять північноамериканські постачальники послуг в особі гіперскейлерів.

Європейські країни роблять спроби виключити незаконну передачу даних із ЄС до США. Яскравим прикладом тому може бути кейс компанії Meta, яка саме за цим звинуваченням була оштрафована на 1,2 млрд дол. Однак перед Європою постає й інше завдання: діяти максимально акуратно - так, щоб надмірний захист не виявився контрпродуктивним. Для цього ЄС доводиться працювати одразу у двох напрямках: підтримувати партнерські відносини з гіперскейлерами, стимулюючи їх працювати в рамках європейського законодавства із захисту даних (GDPR), та одночасно стимулювати розвиток локальних хмарних сервісів. Також у Європейських країнах діють окремі закони, які частково дублюють або доповнюють GDPR. Наприклад, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 2001 — закон про захист та регулювання обробки персональних даних у Німеччині.

Для забезпечення хмарного суверенітету в Європі вже зроблено певні кроки. Наприклад, деякі постачальники хмарних послуг стали партнерами, щоб запропонувати своїм клієнтам європейську альтернативу гіперскейлерам у сфері хмарних обчислень. А в Німеччині та Іспанії розміщені дві перші суверенні хмари Oracle Cloud Infrastructure (OCI), орієнтовані на клієнтів ЄС.

Відповідно до US CLOUD Act, влада та федеральні агентства США можуть отримати доступ до даних постачальників хмарних послуг, які, зокрема, зберігаються в інших країнах. Таким чином, цей закон суперечить Загальному регламенту ЄС із захисту даних (GDPR) — нагадаємо, що він застосовується абсолютно до всіх компаній незалежно від їхнього розташування, які збирають, зберігають та обробляють дані громадян ЄС. Європейська влада цілком закономірно сприймає таку ситуацію як загрозу європейському цифровому суверенітету. Щоб її знизити та одночасно забезпечити можливість здорової конкуренції для європейських хмарних продуктів на глобальному ринку, було розроблено ініціативу Gaia-X.

Ініціатива була запущена для створення в Європі хмарної інфраструктури, яка відповідає найвищим стандартам безпеки даних. Основними принципами Gaia-X є суверенітет, прозорість і безпека даних, а також створення умов для впровадження інновацій у сфері хмарних обчислень на ринку ЄС. Зараз вона поєднує інфраструктуру хмарних ресурсів, набір хмарних служб та сервісів, засоби управління та оркестрації, а також набір стандартів та протоколів для реалізації сумісності на рівні хмарних платформ та окремих сервісів. Вважається, що екосистема Gaia-X зможе забезпечити необхідний рівень розвитку та впровадження хмарних обчислень, не ставлячи під загрозу конфіденційність та безпеку персональних даних європейців.

Як бачимо, європейський та великою мірою український бізнес опинився у зоні ризику: якщо персональні дані клієнтів будуть передані до США (що можливо з урахуванням «прописки» гіперскейлерів), це буде прямим порушенням законодавства ЄС. Опинитися в такій ситуації не бажано навіть із репутаційного погляду, не кажучи вже про правові наслідки. Однак вихід є, і ми готові запропонувати його нашим клієнтам.

Як захистити дані своїх клієнтів українському бізнесу?

В Україні було розроблено власний стандарт кібербезпеки КСЗІ (Комплексна система захисту інформації), який визначає комплекс заходів та дій щодо захисту інформації. Насамперед цей стандарт регулюються трьома такими законами України: «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

19 липня 2022 року у Держспецзв’язку роз’яснили вимоги до захисту інформації в інформаційних системах у воєнний час. Зокрема, уточнили, що «для захисту інформаційних систем, у яких не опрацьовується інформація з обмеженим доступом, але захисту яких вимагає українське законодавство, може бути використана альтернативна система інформаційної безпеки відповідно до європейських стандартів ISO/IEC 27 серії». Йдеться про найвідоміший у світі стандарт для систем управління інформаційною безпекою (СУІБ) ISO/IEC 27001. Водночас як і раніше, залишається можливість отримання атестатів КСЗІ на колишніх умовах.

Доповнює ISO/IEC 27001 сертифікат ISO/IEC 27701, який містить рекомендації та вимоги до захисту персональних даних і забезпечення інформаційної безпеки. З погляду захисту даних (і не лише персональних) ISO/IEC 27701 можна назвати посібником із впровадження GDPR, але лише за умови, що компанія вже керується названим вище ISO/IEC 27001.

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