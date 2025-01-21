21 января 2025 г., 15:35

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Хмарні технології – ключ до безпечної цифрової трансформації та рішення для сучасної кібербезпеки. Вони допомагають органам державної влади, бізнесу та громадянам ефективніше обробляти дані, знижувати витрати на ІТ-інфраструктуру та забезпечувати надійний захист інформації.

На початку війни наша країна стала ближчою до «хмар» на низку кроків, адже хмарні (комунікаційні) послуги в Україні були кодифіковані із прийняттям Закону України «Про хмарні послуги».

Адміністрація Держспецзв’язку є регулятором хмарних (комунікаційних) послуг в Україні та відповідає за: реалізацію державної політики у сфері хмарних послуг; реєстрацію надавачів хмарних послуг; ведення переліку надавачів хмарних послуг і послуг центрів обробки даних; перевіряє відповідності надавачів хмарних послуг вимогам законодавства; готує рекомендації та методичні матеріали для учасників ринку; формує структури та використання електронних каталогів хмарних послуг тощо.

Хмарні послуги відкривають нові можливості для розвитку державного сектору, забезпечуючи швидкість, гнучкість та надійність рішень.

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