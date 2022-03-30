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Укртелеком відновив надання послуг у Харківській і Полтавській областях

30 марта 2022 г., 9:29

Компанія Укртелеком повідомила про відновлення надання послуг у Харківській і Полтавській областях.

У цих областях через пошкодження магістральних ліній тимчасового були відсутні телекомпослуги. Фахівці Укртелеком старалися, щоб якомога швидше провести ремонтно-відновлювальні роботи і завершили їх лише за 4,5 годин.

Через інше пошкодження тимчасово припинилося надання послуг у Чернігові та області. Проте, вдалося оперативно відновити надання послуг й там.

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