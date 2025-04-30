Google NotebookLM тепер дозволяє створювати аудіоподкасти на 50 мов, і українською теж

30 апреля 2025 г., 15:25

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Google офіційно повідомила, що функція Аудіопереказ у NotebookLM додає понад 50 мов, включно з українською.



Минулого року компанія поширила NotebookLM – онлайн-інструмент для дослідження та створення нотаток на основі Gemini 2.0 – на понад 200 країн, а тепер розширює функції рішення.



Як зазначається, функція Аудіопереказ може перетворювати документи на захопливі розмови у форматі подкасту, і вона миттєво набула популярності, коли її було представлено наприкінці минулого року. Тепер, завдяки вбудованій підтримці аудіо в Gemini, ще більше людей можуть використовувати Аудіопереказ бажаною мовою, від української до корейської, від іспанської до суахілі.



Аудіопереказ генерується мовою, вказаною у налаштуваннях вашого облікового запису. Це оновлення також додає нову опцію "Мова виводу" в налаштуваннях NotebookLM. Ви можете будь-коли змінити мову аудіо та чат-відповідей, щоб створювати багатомовний контент або навчальні матеріали іншою мовою за потреби.



Наприклад, вчитель, який готує урок про тропічні ліси Амазонки, може поділитися зі своїми учнями такими ресурсами, як документальний фільм португальською, наукова стаття іспанською та навчальні звіти англійською. Учні можуть завантажити ці матеріали й отримати аудіопереказ ключових ідей своєю рідною мовою, що допомагає подолати мовні бар'єри та зробити інформацію доступною для всіх.



Спробувати нові функції NotebookLM можна вже сьогодні на notebooklm.google

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