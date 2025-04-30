Boox Mira Pro Color: 25-дюймовий E-Ink-монітор з кольоровим дисплеєм

30 апреля 2025 г., 16:35

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Компанія Onyx оголосила про випуск свого першого 25-дюймового кольорового монітора Boox Mira Pro Color на базі технології E-Ink.



Новинка забезпечує роздільну здатність 3200×1800, що відповідає щільність зображення 145 ppi. Крім 16 відтінків сірого, вона також може відображати 4096 кольорів за допомогою технології Kaleido 3 від E-Ink.





Завдяки відсутності частоти оновлення і підсвічуванню переднього плану, Boox Mira Pro Color не викликає навантаження для очей, що особливо корисно для тих, хто багато працює перед моніторами. Однак завдяки використовуваній технології монітор насамперед підходить для статичних відображень; він менш пристосований до контенту, що швидко змінюється. Хоча компанія Onyx намагається запропонувати рішення для цих сценаріїв за допомогою своєї технології Boox Super Refresh (BSR), але в цьому плані дисплеї E-Ink явно поступаються традиційним моніторам.



Для різних завдань Boox Mira Pro Color пропонує чотири попередньо встановлені режими оновлення, які покликані мінімізувати ефект двоїння зображення, забезпечуючи водночас швидку генерацію зображень. Функції поліпшення темних кольорів і фільтрації світлих кольорів також призначені для оптимізації відображення.





Модель Boox Mira Pro Color Boox пропонує варіанти підключення за допомогою HDMI, mini HDMI, USB Type-C і DisplayPort. Дисплей сумісний із широким спектром операційних систем, включно з Windows, macOS, Linux, Android, iOS і iPadOS. Аудіоконтент також можна відтворювати через вбудовані динаміки.





Підставка, що входить до комплекту постачання монітора, забезпечує достатню гнучкість з погляду кутів огляду і може регулюватися за висотою і нахилом, а також повертатися на 90°. Підставку також можна закріпити на стіні за допомогою кріплення VESA.





Компанія Onyx пропонує модель Boox Mira Pro Color за $1900.

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