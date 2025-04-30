Квартальна виручка Seagate зросла на 31%

30 апреля 2025 г., 14:26

Компанія Seagate Technology оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2025 фінансового року, що завершився 28 березня.



Виручка досягла 2,16 млрд дол., що на 31% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. ​



Чистий прибуток за стандартами non-GAAP склав 407 млн дол. або $1,90 на акцію, що знаходиться на верхній межі прогнозованого діапазону. ​



«Seagate продемонструвала ще один сильний квартал з прибутковим зростанням та розширенням маржі, підкреслюючи структурні покращення в нашій бізнес-моделі та здорове співвідношення попиту і пропозиції на ринку масових сховищ даних», зазначив uенеральний директор Seagate, Дейв Мослі (Dave Mosly)/ ​



Рада директорів оголосила про квартальні дивіденди у розмірі $0,72 на акцію, які будуть виплачені 8 липня 2025 року акціонерам, зареєстрованим станом на 25 червня 2025 року. ​



Щодо перспектив на четвертий квартал 2025 фінансового року, Seagate прогнозує виручку в межах 2,40 млрд ± 150 млн дол. та non-GAAP прибуток на акцію в межах $2,40 ± $0,20. Ці прогнози враховують мінімальний очікуваний вплив глобальних тарифних політик, оголошених на дату цього релізу. ​

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