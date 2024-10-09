Глобальні поставки планшетів у ІІ кв. зросли на 15%

9 октября 2024 г., 11:35

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Як звітує Counterpoint Research, глобальні поставки планшетів зросли на 15% у другому кварталі 2024 року, згідно з останнім звітом.

У ІІ кв. ринок відновився, оскільки Apple і Samsung випустили нові продукти, тоді як у попередньому році не було жодного випуску, тоді як інші гравці ринку також продемонстрували високі показники.

«Повернення лідерів ринку до нормального графіку випуску моделей сигналізує про оптимістичні перспективи на 2024 рік і свідчить про відновлення споживчих настроїв - коментуючи ринкові показники, науковий співробітник Кевін Лі (Kevin Lee). - Крім Apple і Samsung, китайські виробники, такі як Huawei і Xiaomi, також продемонстрували зростання, пропонуючи все більш різноманітний асортимент моделей на ринку планшетів, що ще більше стимулює попит».

Поставки планшетів Xiaomi майже подвоїлися у порівнянні з минулим роком, що стало найбільшим річним зростанням серед світових виробників планшетів, оскільки компанія досягла успіху в Європі та на ринках, що розвиваються. Це відбувається паралельно з початковими успіхами, досягнутими в тих самих регіонах по напрямку смартфонів.

Тим часом Huawei посіла друге місце за темпами зростання у другому кварталі 2024 року, збільшивши їх на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на те, що в основному працює на китайському ринку планшетів. Дві нові конкурентоспроможні за ціною моделі Huawei, MatePad 11.5 S та MatePad SE, розширили можливості компанії на китайського ринку.

«Поставки на світовий ринок планшетів виглядають багатообіцяючими до кінця 2024 року, враховуючи випуски нових iPad та iPad Mini на додаток до флагманської серії S від Samsung, які очікуються у другій половині року. Оскільки поліпшення макроекономічних умов продовжує відновлювати попит до здорового рівня, ми очікуємо, що у цьому році зростатиме внесок ринків, що розвиваються», зазначила асоційований директор Ліз Лі (Liz Lee).

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