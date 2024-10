OmniVision представила три нові датчики машинного зору з 3,45-мікронними пікселями

9 октября 2024 г., 10:25

Компанія OmniVision оголосила про випуск трьох нових датчиків зображення з глобальним затвором (GS) з підсвічуванням з боку заднього скла (BSI), призначених для застосування в системах машинного зору, включно з промисловою автоматизацією, робототехнікою, логістичними сканерами штрих-кодів та інтелектуальними транспортними системами (ITS). Нові датчики зображення GS оснащені BSI-пікселем розміром 3,45 мкм, що забезпечує високу чутливість, кращу в галузі ефективність затвора і чудові характеристики при низькій освітленості. Передові характеристики за меншого розміру пікселя дають їм змогу замінити більші датчики з переднім бічним підсвічуванням (FSI) з пікселем 4,8 мкм, які традиційно використовують у приладах машинного зору.



«OmniVision є лідером у виробництві високопродуктивних датчиків BSI GS для індустрії машинного зору. У портфелі її продукції представлені рішення з пікселями розміром 3,45 мкм й 2,2 мкм і роздільною здатністю від 2 до 9 Мп», - говорить Келлі Ян (Kelly Yan), менеджер з маркетингу компанії OmniVision. «Наші запатентовані технології дають нам змогу забезпечити вищу якість зображення і кращу продуктивність у компактному корпусі для поліпшення високошвидкісного захоплення зображень, з вищим SNR (відношення сигнал-шум) і підвищеною точністю».



Нові датчики оснащені провідними в галузі технологіями:



Удосконалена архітектура PureCel Plus-S зі штабельованими матрицями дає змогу створювати тонші модулі з найкращим у своєму класі поглинанням світла, поліпшеною якістю зображення завдяки підвищеній чутливості та більшим кутовим відгуком, що запобігає проблемам із колірним затіненням.



Технологія Nyxel для ближнього інфрачервоного діапазону (NIR), що підвищує квантову ефективність (QE) в діапазоні 700-1050 нм, дає змогу отримувати яскравіші зображення з далекої відстані.



Маленькі пікселі розміром 3,45 мкм забезпечують високу ефективність затвора - 106 дБ.



Повна ємність (FWC) 20 ке, яка дає змогу використовувати високий динамічний діапазон (HDR) за низького рівня шуму, що забезпечує чіткіше зображення.



Вбудований у чип подвійний коефіцієнт посилення перетворення (DCG) HDR розширює динамічний діапазон, відтворюючи зображення без артефактів руху і з низьким рівнем шуму в складних умовах освітлення.



Три нові датчики для додатків машинного зору:



OG02C10/1B: 2 Мп BSI GS сенсор з оптичним форматом (OF) 1/2,53 дюйма, що підтримує 300 кадрів на секунду (fps).

OG03A10/1B: 3 Мп BSI GS сенсор в 1/1,8-дюймовому OF, що підтримує 150 кадрів за секунду.

OG05C10/1B: 5 Мп BSI GS сенсор в 1/1,45-дюймовому OF, що підтримує 120 кадрів за секунду.



Усі нові датчики GS підходять для стандартного об'єктива C-mount і підтримують інтерфейси LVDS і MIPI. У сімейство 3,45-мкм BSI GS сенсорів також входить OG09A10, 9 Мп BSI GS сенсор в 1-дюймовому OF. Сімейство 2,2 мкм BSI GS сенсорів охоплює OG05B1B, сенсор з роздільною здатністю 5 Мп в 1/2,53-дюймовому OF та OG01H1B, GS сенсор з роздільною здатністю 1,5 Мп в 1/4,51-дюймовому OF.



Датчики OG03A10/1B і OG05C10/1B вже доступні для проб і запущені в серійне виробництво. Датчик OG02C10/1B буде доступний для проб у I кв. 2025 року, а в серійне виробництво надійде у 2 півріччі 2025 року.

