Глобальні поставки наручних пристроїв зросли на 10,5% у І кв.

25 июня 2025 г., 11:45

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Згідно з останніми даними звіту Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, опублікованими IDC, глобальний ринок наручних пристроїв у першому кварталі 2025 року відвантажив 45,6 млн одиниць, що на 10,5% більше у річному обчисленні. Зростання частково зумовлене значним відновленням у ключових регіонах, таких як Західна Європа, Сполучені Штати, Латинська Америка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон (без Індії). У Китаї державні субсидії суттєво підвищили попит, що призвело до відвантаження 17,6 млн одиниць, або зростання на 37,6% за рік.

Ринок наручних пристроїв включає смартгодинники та фітнес-браслети. На глобальний ринок відвантажено 34,8 млн одиниць у І кв. 2025 року, що на 4,8% більше ніж у минулому році. У Китаї поставки смартгодинників зросли на 25,3% до 11,4 млн одиниць. Поставки фітнес-браслетів зросли значно швидше – на 34,0% у всьому світі (10,8 млн одиниць), а в Китаї – на вражаючі 67,9% (6,2 млн одиниць).

Huawei піднялася на перше місце на світовому ринку наручних пристроїв у І кв. 2025 року, зберігаючи лідерство в Китаї. Компанія отримала вигоду від зростаючої синергії екосистеми HarmonyOS та сильної інтеграції між пристроями. Запуск нового фітнес-браслета Band 10 сприяв збільшенню загального обсягу поставок наручних продуктів Huawei, а нові смартгодинники серії FIT та майбутні оновлення серії WATCH сприятимуть її просуванню на ринок середнього та високого цінового сегмента.

Xiaomi продемонструвала найшвидше зростання поставок серед п'яти провідних компаній у Китаї та значні глобальні успіхи. Окрім того, Латинська Америка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон також показали значне зростання. Фітнес-браслети початкового рівня та смартгодинники Redmi, підтримувані екосистемою смартфонів та IoT від Xiaomi, сприяли зростанню обсягів, тоді як серія S середнього цінового діапазону продемонструвала стабільну динаміку в рамках стратегії преміумізації групи.

Apple зафіксувала найвище річне зростання поставок наручних пристроїв з 2023 року. Американські роздрібні торговці збільшили запаси напередодні потенційних мит, тоді як інші регіони прискорили поставки, щоб компенсувати занепокоєння щодо ланцюгів поставок. У Китаї національні субсидії та цінова конкурентоспроможність стимулювали продажі Apple Watch, що призвело до значного зростання ринкової частки.

Samsung продемонструвала скромне річне зниження поставок у І кв. Компанія зіткнулася з тиском з боку китайських конкурентів, які пропонують кращу вартість на закордонних ринках, а також з боку Apple, Huawei та Garmin у сегменті середнього та преміум-класу.

Garmin повернулася до п'ятірки світових лідерів зі стабільним зростанням, чому сприяло стратегічне розширення на нижчі цінові сегменти – такі як доступніші моделі Forerunner – та підхід з двома поколіннями для серії Fenix. Це забезпечило сильну диференціацію та ширшу привабливість у сегментах спортивних смартгодинників та годинників для активного відпочинку.

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