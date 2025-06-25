HPE переосмислює гібридні ІТ-операції з анонсом GreenLake Intelligence

25 июня 2025 г., 10:25

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На конференції HPE Discover Las Vegas 2025 компанія представила трансформаційне бачення гібридних ІТ-операцій. За її заявою новий підхід забезпечує максимальну простоту завдяки GreenLake Intelligence – фреймворку агентного АІ для гібридних операцій.

Зазначається, що завдяки уніфікованому впровадженню агентного AIOps майже на всіх інфраструктурних рівнях, HPE перетворює хмару GreenLake на гібридну хмару з підтримкою агентного АІ, здатну навчатися, діяти та оптимізувати ІТ у реальному часі.

Підприємства входять у нову еру, орієнтовану на АІ. Кожна організація сьогодні прагне прискорити інновації, але більшість обмежені застарілою інфраструктурою, зростаючим технічним боргом та складністю управління розгалуженими гібридними середовищами. Перетин AIOps та агентного АІ надає організаціям можливість подолати ці проблеми та трансформувати свої операції та підприємства. «HPE переосмислює гібридні ІТ так, як можемо лише ми, катапультуючи організації з ери гібридної складності до ери хмарних операцій на базі агентного АІ, – заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE. - Нове бачення HPE для гібридних ІТ підживлюється агентним інтелектом на кожному рівні інфраструктури, тому підприємства можуть реалізувати свої найсміливіші амбіції та досягти раніше неможливих рівнів продуктивності та ефективності ІТ-операцій».

Виробник наголошує, що новий агентний АІ-фреймворк GreenLake Intelligence встановлює нове бачення трансформації гібридних ІТ через уніфіковану гібридну хмарну операційну модель на базі агентного AIOps. Створений з нуля та тісно інтегрований у комплексний технологічний стек гібридної хмари HPE, GreenLake Intelligence вирішує проблеми роз'єднаних та ручних робочих процесів, затримок у пошуку несправностей та невикористаних ІТ-ресурсів, а також зменшує навантаження на перевантажені ІТ-команди.

Доступ до GreenLake Intelligence здійснюється через GreenLake Copilot, який розгортатиме АІ-агентів, що спілкуються та обґрунтовують свої дії з контекстом у реальному часі в межах сховищ, мереж, обчислювальних та віртуалізованих ресурсів, а також операцій з витратами на гібридну хмару, обсервабельності, сталості та бізнес-послуг.

Розширення можливостей продуктів за допомогою агентного АІ

HPE інтегрує нові можливості агентного АІ в ключові продукти та послуги.

HPE Aruba Networking: В рамках фреймворку GreenLake Intelligence, HPE впроваджує нову технологію агентних мереж у свою систему управління мережами хмарного масштабу HPE Aruba Networking Central. Доступ до неї здійснюється через новий мультимодальний, розмовний мережевий copilot, HPE Aruba Networking Central може забезпечувати точний аналіз першопричин та кероване або автоматизоване усунення складних проблем мережі та безпеки. Останнє досягнення HPE у галузі мереж забезпечується масивом агентів, що спеціалізуються на мережевому аналізі, використовуючи набір моделей, налаштованих на безпеку, керовані АІ-мережі.

Програмне забезпечення HPE OpsRamp: Запущений у 2024 році, OpsRamp operations copilot тепер дозволяє агентну автоматизацію для ІТ-операцій по всій повній інфраструктурі, з метою швидшого виявлення та усунення несправностей. Зберігаючи контроль "людини в циклі", OpsRamp забезпечуватиме ключові агентні можливості, включаючи розмовну допомогу по продукту та агентний командний центр, який дозволяє отримувати сповіщення на основі АІ/МL, керувати інцидентами та надавати допомогу у визначенні першопричин. Через GreenLake Intelligence, OpsRamp operations copilot є багатодоменною агентною системою, яка дозволить використовувати такі випадки, як аналіз першопричин, пояснюваність, планування потужностей та багато іншого, координуючи такі системи, як обчислення, мережа, сховище, віртуалізація та інші програмні рівні.

HPE Alletra Storage MP X10000: На HPE Discover Las Vegas 2025, HPE попередньо демонструє сервери Model Context Protocol (MCP), нативно вбудовані в X10000, показуючи сховище з підтримкою агентного АІ. З'єднуючи GreenLake Intelligence з X10000 через сервери MCP, HPE може дозволити розробникам та адміністраторам керувати управлінням даними та операціями через GreenLake Copilot або інтерфейси природної мови. Крім того, підключення вбудованого рівня інтелекту даних X10000 з внутрішніми та зовнішніми АІ-агентами гарантує, що робочі процеси АІ отримують неструктуровані дані та інтелект на основі метаданих.

HPE покращує хмарні сервіси GreenLake для FinOps та сталого розвитку, додаючи нові можливості для планування робочих навантажень та управління потужностями. Ці сервіси будуть інтегровані в GreenLake Intelligence. Новий оптимізатор робочих навантажень та потужностей надає уніфіковане рішення для управління робочими навантаженнями та апаратними активами для досягнення найкращої вартості, стійкості та сталості, охоплюючи обчислювальні системи HPE, сховища та мережеві технології, віртуальні машини та ІТ-інфраструктуру сторонніх постачальників. Розширена аналітика споживання допомагає підприємствам контролювати витрати, надаючи проактивні сповіщення про аномалії витрат, експорт даних за специфікацією FinOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS) для відшкодування витрат та рекомендації щодо інфраструктурних змін, орієнтованих на вартість, включаючи зменшення та виведення з експлуатації віртуальних машин. HPE Sustainability Insight Center тепер пропонує предиктивне прогнозування сталості та режим керованого постачальника послуг, який включає індивідуальні показники сталості для моніторингу та зменшення викидів вуглецю, пов'язаних з апаратним забезпеченням.

HPE також спрощує створення уніфікованої гібридної хмарної операційної моделі за допомогою нового набору програмного забезпечення HPE CloudOps Software, що об'єднує OpsRamp, HPE Morpheus Enterprise Software та HPE Zerto Software. Ці програмні додатки, доступні як окремо, так і в складі пакету, забезпечують автоматизацію, оркестрацію, управління, мобільність даних, захист даних та кіберстійкість у багатофункціональній, мультихмарній, багатозадачній інфраструктурі. HPE Services тепер пропонує розширені послуги для прискорення впровадження CloudOps.

Новий інструмент оцінки HPE CloudPhysics Plus пропонує комплексний підхід до гібридної ІТ-модернізації з автоматизованим аналізом та рекомендаціями щодо розміщення робочих навантажень, використання активів та модернізації інфраструктури. CloudPhysics Plus розширює можливості аналізу віртуалізації CloudPhysics на численні середовища виконання в локальних, мультихмарних та хмарно-нативних середовищах, включаючи Hyper-V, bare metal, Kubernetes та публічні хмарні середовища. Новий інструмент оцінки доступний для безкоштовної оцінки від партнерів по каналу та відділів продажів HPE.

У рамках GreenLake також запускається нова програма HPE Cloud Commit – гнучка модель закупівель, яка надає клієнтам GreenLake можливість брати довгострокові, передбачувані зобов'язання щодо своїх інвестицій та отримувати знижки та додаткові послуги та програмне забезпечення. HPE Financial Services (HPEFS) підтримує підприємства з першого дня, пропонуючи нову програму фінансування під нуль відсотків для CloudOps, а також окремих Morpheus, OpsRamp та Zerto, дозволяючи клієнтам розподіляти витрати протягом терміну ліцензії, щорічно, до 3 років, без додаткових витрат. HPEFS також запроваджує нову програму фінансування для портфоліо HPE Alletra Storage – включаючи HPE Alletra Storage MP X10000 – яка забезпечує до 10% економії порівняно з традиційними закупівлями та включає відсутність платежів протягом перших двох місяців. HPEFS також має широкий набір послуг фінансування та життєвого циклу ІТ, щоб допомогти прискорити гібридну модернізацію за допомогою HPE GreenLake та послуги з екологічно безпечного виведення технологій з експлуатації.

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