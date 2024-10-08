Глобальні інвестиції телеком-операторів впали на 10% з початку року

8 октября 2024 г., 15:45

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Згідно з нещодавним звітом Dell'Oro Group телекомунікаційні оператори зараз скорочують свої інвестиції в технології 5G та фіксованого широкосмугового зв'язку. Попередні висновки показують, що більш складні умови, які сформувалися у другій половині минулого року, поширилися і на першу половину 2024 р.

У першій половині цього року глобальні телекомунікаційні інвестиції, тобто сума інвестицій телеком-операторів знизилися на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частково це сталося через накопичені запаси, слабший попит у Китаї, Індії та США, складні умови впровадження 5G, надлишкові потужності та підвищену невизначеність.

«Полога траєкторія доходів і труднощі з монетизацією від нових технологій і можливостей впливають на готовність до ризику і підвищення рівня капіталовкладень на довгострокові періоди, - зазначив Стефан Понграц (Stefan Pongratz), віце-президент з досліджень RAN і телекомунікаційних капітальних вкладень Dell'Oro Group. - Крім того, скорочення розриву між передовими і менш розвиненими регіонами, коли мова йде про впровадження нових технологій, впливає на інтенсивність інвестицій».

Очікується, що доходи світових операторів зростатимуть на 1% в середньорічному обчисленні протягом наступних 3 років.

Dell'Oro прогнозує, що глобальні телекомунікаційні інвестиції знизяться з середнім однозначним темпом у цьому році і продовжать падати середньорічним темпом на 2% до 2026 року.

Співвідношення інвестицій між бездротовим і дротовим зв'язком залишається практично незмінним, що свідчить про те, що на бездротовий зв'язок ще чекають складні часи. Капітальні інвестиції в цей напрямок знизяться на 3% в середньорічному обчисленні до 2026 року.

Коефіцієнт капіталовіддачі наблизиться до 15% до 2026 року порівняно з торішніми 17%.

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