AMD представила енергоефективні вбудовані процесори EPYC серії 8004

8 октября 2024 г., 16:35

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Анонсовані компанією AMD процесори EPYC Embedded серії 8004 четвертого покоління призначені для вбудованих систем з інтенсивними обчисленнями, забезпечуючи виняткову продуктивність для високовимогливих робочих навантажень за максимальної енергоефективності в компактному формфакторі для застосувань з обмеженим простором і енергоспоживанням. Крім того, у процесор інтегровано повний набір вбудованих функцій для подальшого підвищення продуктивності та надійності системи. Створені для роботи в найвимогливіших вбудованих середовищах, процесори AMD EPYC Embedded серії 8004 підходять для мережевих систем, маршрутизаторів, пристроїв безпеки, корпоративних і хмарних систем зберігання даних, а також промислових застосунків, забезпечуючи безперебійну роботу з динамічними робочими навантаженнями.



Процесори AMD EPYC Embedded серії 8004 використовують переваги ядер AMD «Zen 4c» для досягнення нових рівнів щільності ядер і продуктивності на ват. EPYC Embedded 8004 - перша серія процесорів у портфоліо AMD для вбудованих систем, у яку інтегровано ці ядра. Це досягнення дає змогу постачальникам обладнання створювати диференційовані енергоефективні платформи, що забезпечують до 30% приросту продуктивності на ват порівняно з попереднім поколінням («Zen 3»).



Доступні в конфігураціях 1P від 12 до 64 ядер (від 24 до 128 потоків), що підтримують до 1,152 ТБ пам'яті DDR5 (2 модулі DIMM/канал з розміром модуля DIMM 96 ГБ), з профілем теплової потужності (TDP) від 70 до 225 Вт, ці процесори призначені для задоволення різноманітних потреб застосунків.



Процесори AMD EPYC Embedded серії 8004 створені для того, щоб із легкістю справлятися з інтенсивними робочими навантаженнями, завдяки високошвидкісному введенню/виведенню (96 доріжок PCIe Gen 5) і широкій смузі пропускання пам'яті (6 каналів DDR5-4800). Ці характеристики дають змогу розробникам систем без зусиль під'єднувати SSD, мережеві карти та інші компоненти для створення гнучких системних конфігурацій, що масштабуються.



Вони виконані в компактному формфакторі з роз'ємом SP6, який на 19% менший, ніж у процесорів AMD EPYC Embedded серії 9004, займають менше місця і водночас енергоефективні. Крім того, пристрої мають тривалий семирічний життєвий цикл, що допомагає розробникам систем підтримувати довговічність платформи.



Ключові інтегровані функції процесорів AMD EPYC Embedded серії 8004 містять:



Прямий доступ до пам'яті (AMD EPYC 4th Gen DMA): Призначений для підвищення ефективності та продуктивності системи завдяки розвантаженню процесора від передавання даних, даючи змогу ядрам зосередитися на критично важливих завданнях програми.



Non-Transparent Bridging (NTB): Підвищує надійність системи, забезпечуючи обмін даними між двома процесорами в активно-активних конфігураціях через PCI Express (PCIe), що дає змогу продовжити роботу в разі збою.



DRAM Flush to NVMe: забезпечує збереження критично важливих даних шляхом їхнього скидання з DRAM в енергонезалежну пам'ять у разі втрати живлення.



Підтримка подвійного SPI: дає змогу використовувати два ПЗП SPI: одне для образу BIOS, інше - для захищеного завантажувача, забезпечуючи додатковий рівень безпеки.



Посвідчення ідентичності пристрою: дає змогу захистити процесори від несанкціонованого оновлення, забезпечуючи криптографічну автентифікацію процесорів.



Підтримка Yocto Framework: Дозволяє клієнтам створювати легкі, оптимізовані ОС Linux для вбудованих систем.



Процесори AMD EPYC Embedded серії 8004 націлені на ринки, де потрібна висока продуктивність, збалансована зі значними вимогами до енергоефективності, теплових характеристик і щільності платформи. Зазначається, процесори AMD EPYC Embedded серії 8004 оптимізовані для мереж, систем зберігання даних і промислових систем, що виконують складні робочі навантаження в жорстких умовах, і забезпечують передову продуктивність на ват і розширені можливості, необхідні замовникам.

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