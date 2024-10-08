Нова функція Android блокує екран у разі крадіжки телефону

8 октября 2024 г., 14:35

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Google випускає новий набір функцій, покликаних ускладнити злодіям доступ до даних користувача. За інформацією Мішаала Рахмана (Mishaal Rahman), опублікованої на Reddit, такі функції з'являться в черговому оновленні після того, як він побачив, що його телефон Xiaomi 14T Pro тепер має функцію виявлення крадіжки та функцію блокування пристрою в автономному режимі: дві з трьох функцій, які Google анонсувала у травні. За повідомленням з інших джерел, видно лише третю функцію, яка називається віддаленим блокуванням.



Найяскравіша з нових функцій – це функція виявлення крадіжки, яка використовує AI для блокування екрана при виявленні «звичайного руху, пов'язаного з крадіжкою», наприклад коли хтось вихоплює ваш телефон з вашої руки. Тим часом функція блокування пристрою в автономному режимі блокує екран пристрою, коли він деякий час знаходиться в автономному режимі, а функція віддаленого блокування дозволяє користувачам блокувати свій телефон, використовуючи лише свій номер телефону, коли вони не можуть увійти до Find My Device за допомогою свого пароля.



Блокування за виявлення крадіжки та блокування автономного пристрою підтримуються на будь-якому пристрої Android під керуванням Android 10 і вище, тоді як для віддаленого блокування знадобиться як мінімум Android 5. За відсутності цих функцій можна спробувати оновити Google Play Services, хоча Google має тенденцію випускати нові функції згодом, а не всім відразу.

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