GlobalLogic дослідила які виші закінчували більшість її спеціалістів

29 июня 2023 г., 15:25

0

Tweet

За рік повномасштабної війни кількість ІТ-спеціалістів в Україні зросла на 13%. Індустрія демонструє стійкість та приваблює все більше молодих спеціалістів. Саме тому напередодні вступної кампанії GlobalLogic на досвіді свого немаленького колективу дослідила, в яких ВНЗ та на яких спеціальностях готують найбільше майбутніх IT-фахівців.

Більшість фахівців GlobalLogic отримали ґрунтовну технічну освіту в провідних українських ЗВО. Серед освітніх закладів, які готують найбільш потрібних ІТ-фахівців, є наступні: «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Львівська політехніка», «Харківський національний університет радіоелектроніки» та «Львівський національний університет ім.І.Франка». Зважаючи на це, компанія активно підтримує університетські ініціативи, дає рекомендації до оновлення навчальних програм, залучає студентів до співпраці та є партнером загалом 26 вишів у рамках GlobalLogic Education.

Значна частина IT-інженерів здобули освіту за наступними фахами: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології». Також навички, які цінуються в галузі, можна отримати за такими апаратними спеціальностями, як «Вбудовані системи авіоніки» та «Інженерія мікропроцесорних систем».

Згідно з дослідженням компанії, узагальнений портрет претендента на IT-посаду рівня Junior у 2023 році буде виглядати таким чином: випускник КПІ ім.Сікорського, який навчався за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем». Він також міг пройти курси GL BaseCamp для отримання додаткових практичних навичок. Ймовірно, цей молодий фахівець розпочне свій шлях з trainee-позицій мануального (QA Manual) або автоматизованого (QA Automation) тестувальника. Саме з цих посад більшість новачків без комерційного досвіду починають співпрацю з GlobalLogic. Також в компанії є попит на початківців-інженерів С++ та Embedded (інженери вбудованих систем).

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys