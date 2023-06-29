Еллісон: "Oracle витратить мільярди на чипи Nvidia в цьому році"

29 июня 2023 г., 16:35

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Reuters пише, що компанія Oracle витрачає мільярди доларів на чипи від Nvidia, оскільки розширює сервіс хмарних обчислень, орієнтований на нову хвилю компаній, що займаються штучним інтелектом, заявив у середу засновник і голова Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison).

Хмарний підрозділ Oracle працює над тим, щоб випередити таких великих конкурентів, як Amazon Web Services і Microsoft Corp. Щоб отримати перевагу, компанія зосередилася на створенні швидких мереж, які можуть обробляти величезні обсяги даних, необхідних для створення систем штучного інтелекту, подібних до ChatGPT.

Oracle купує величезну кількість графічних процесорів (GPU), призначених для обробки даних для роботи AI.

За словами Еллісона, компанія витрачає «мільярди» доларів на чипи Nvidia, але ще більше - на центральні процесори (CPU) від Ampere Computing, стартапу з виробництва чіпів, в який вона інвестувала, а також чипи від Advanced Micro Device.

«Цього року Oracle придбає графічні та центральні процесори у трьох компаній, - сказав Еллісон. - Ми купимо графічні процесори у Nvidia, і ми купуємо їх на мільярди доларів. Ми витрачатимемо втричі більше на процесори від Ampere та AMD. Ми все ще витрачаємо більше грошей на звичайні обчислення».

Минулого місяця Oracle заявила, що уклала угоду зі стартапом Cohere, заснованим колишніми інженерами Google, в рамках якої Cohere запропонує своє програмне забезпечення для штучного інтелекту, що працює на суперкомп’ютерах в дата-центрах Oracle, кожен з яких має в оснащенні до 16 000 чипів Nvidia.

Інші гравці хмарного сегмента, такі як CoreWeave, яка на початку цього року залучила 200 млн дол. фінансування, також націлені на компанії, що займаються АІ, з хмарним обладнанням, яке значною мірою покладається на чипи Nvidia.

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