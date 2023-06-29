Keysight купує французьку софтверну компанію ESI Group майже за 1 млрд дол.

29 июня 2023 г., 14:25

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Keysight Technologies офіційно повідомила, що придбає контрольний пакет акцій французької компанії ESI Group, виплатив 913 млн євро (995,81 млн дол.).

Каліфорнійська Keysight заплатить 155 євро за акцію ESI готівкою, що на 72% перевищує ціну закриття 17 травня, коли ESI повідомила про попередні переговори з деякими третіми сторонами про можливе придбання.

«Придбання Keysight компанії ESI Group прискорює нашу стратегію надання програмно-орієнтованих рішень з віртуальними прототипами та розширеними можливостями моделювання», заявив генеральний директор Keysight Technologies Сатіш Дханасекаран (Satish Dhanasekaran).

Keysight розпочала ексклюзивні переговори з деякими акціонерами ESI Group, які в сукупності представляють 50,6% акціонерного капіталу ESI та 55,8% теоретичних прав голосу. Як тільки угода буде завершена, компанія зробить обов’язкову тендерну пропозицію на решту акцій, що залишилися в обігу, йдеться у повідомленні.

ESI Group надає програмне забезпечення для віртуального прототипування, яке імітує поведінку продукту під час тестування, виробництва та використання в реальному житті. Компанія була заснована у Франції у 1973 році Аленом де Рувром (Alain de Rouvray) разом з трьома іншими докторами наук з Каліфорнійського університету в Берклі: Жаком Дюбуа (Jacques Dubois), Іраджем Фархумандом (Iraj Farhoomand) та Еберхардом Хаугом (Eberhard Haug). Спочатку компанія працювала як консалтингова компанія для європейської оборонної, аерокосмічної та ядерної промисловості.

Цікаво, що 30 травня 1978 року компанія представила симуляцію аварії військового винищувача на атомній електростанції. Тоді німецькі автовиробники тестували застосовність кількох нових комерційних кодів для моделювання аварій, у тому числі того, що згодом стало програмним забезпеченням для моделювання аварій Pam-Crash. В рамках цього проекту початкова версія програмного забезпечення імітувала лобовий удар повної конструкції легкового автомобіля, моделі Volkswagen Polo, при зіткненні з жорстким бетонним бар’єром на швидкості 50 км/год. Це було перше успішне моделювання лобового зіткнення повноцінного автомобіля, яке коли-небудь проводилося. Моделювання методом скінченних елементів забезпечило точне визначення структурних деформацій.

У липні 2000 року ESI провела первинне публічне розміщення акцій, яке принесло 30 мільйонів євро, що були використані для фінансування розробки продукту. У 2003 році компанія придбала програмне забезпечення EASi для CAE, проектування та управління програмним забезпеченням. У 2004 році ESI інвестувала 5 мільйонів доларів у свій індійський центр розробки з планами збільшити штат до 300 осіб протягом наступних кількох років. Зараз у штаті розробника більше 1000 співробітників.

Що до Keysight Technologies, то цього виробника тестового, вимірювального обладнання та програмне забезпечення для електроніки було утворено у 2014 році як відгалуження Agilent Technologies. Остання, нагадаємо, зʼявилася після реформування компанії Hewlett-Packard та відокремлення напрямку тестових та вимірювальних продуктів.

Виторг Keysight за 2022 фінансовий рік зріс на 10% і склала 5,42 млрд дол. Чистий прибуток за GAAP досяг 1,12 мільярда доларів, або 6,18 долара на акцію, порівняно з 894 мільйонами доларів, або 4,78 долара на акцію у 2021 фінансовому році.

ESI - це не перше велике придбання Keysight Technologies, у 2017 році компанія викупила Ixia приблизно за 1,6 мільярда доларів готівкою.

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