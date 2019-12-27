Рост общей площади отгруженных в 2020 г. плоских панелей превысит 9%

27 декабря 2019 г., 15:45

0

Tweet

По оценкам аналитиков из Informa Tech, вследствие слабого роста продаж в 2019 г. общая площадь поставленных плоских панелей вырастет лишь на 1,5% «YoY», до 224 млн кв. м. Однако уже по итогам наступающего года ожидается здоровый рост в пределах 9,1%, что будет соответствовать 224 млн кв. м. направленных заказчикам панелей.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем, спрос на панели для дисплеев увеличится благодаря наиболее низким, в историческом рассмотрении, ценам. Кроме того, свою лепту внесет ряд крупных спортивных мероприятий в авангарде с токийскими Олимпийскими играми, в преддверии которых традиционно оживает спрос. В частности, японская компания NHK собирается транслировать соревнования в разрешении 8К и многие ТВ-бренды готовятся к увеличению продаж на поддерживающие это разрешение модели.

В контексте OLED-дисплеев также ожидается повышенный спрос со стороны производителей мобильных телефонов и телевизоров. Благодаря удешевлению панелей общая площадь отгруженных панелей OLED в 2020 г. вырастет на 80% «YoY».

Спрос на панели OLED в 2020 г. увеличится на 50,5%, тогда как в сегменте TFT LCD этот показатель вырастет на 7,5%.

Средняя диагональ продаваемых в 2020 г. ЖК ТВ достигнет 47,6″, тогда как в 2019 г. это значение составляло 45,1″. Рост диагонали стал следствием, в том числе, растущего объема производства фабрик 10,5G.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации