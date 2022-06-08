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Український виробник систем безпеки Ajax Systems виходить на австралійський ринок

8 июня 2022 г., 13:45

Ajax Systems, виробник систем безпеки з головним офісом і виробничими потужностями в Києві, розпочинає продаж своєї продукції в Австралії. Компанія оголосила про співпрацю зі своїм першим офіційним дистриб’ютором у регіоні – NAS Australia. Команда NAS Australia, професіонали з 40-річним досвідом, що пропонує рішення для ТВ-сигналу, безпеки та індивідуального монтажу систем.

Ajax Systems офіційно вийшла на австралійський ринок у 2022 р., коли отримала сертифікати FCC та IC. Сьогодні компанія працює над розширенням своєї присутності у тих регіонах світу, де використовується частота 915 МГц. Спеціально для місцевого ринку виробник також змінив колір світлодіодного індикатора Ajax StreetSiren на синій – оскільки в Австралії червоний колір зазвичай застосовується у пожежних датчиках.

Виробник систем безпеки Ajax Systems виходить на австралійський ринок

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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