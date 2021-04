Главная » Статьи Гарварду на зависть: софт для обучения талантов на предприятии Автор – КО , 11 апреля +22

голоса Tweet Разбираемся, зачем бизнесу программы управления обучением и что предлагает рынок e-learning. Детально рассматриваем 14 популярнейших международных платформ: особенности, сфера применения, цена и базовые характеристики на основе сравнительной аналитической таблицы LMS от ROI4CIO. 2020 год и COVID-19 привнесли много перемен в B2B-сферу. И, к сожалению, позитивных перемен меньше, чем хотелось бы. На ходу создавая новую рабочую норму для своих сотрудников, владельцам бизнеса одновременно нужно продолжать выполнять договорные обязательства перед клиентами и партнерами. Многие столкнулись с трудной реальностью увольнения ценных, хорошо обученных сотрудников, особенно часто — специалистов по продажам. Оставшиеся в штате изо всех сил стараются соблюдать графики продаж в условиях глобальной пандемии и экономического спада. Означает ли это, что все потеряно? Конечно нет. За счет использования новых технологий, у предпринимателей появилась возможность создать фундамент для стабильного бизнеса, развивающегося независимо от того, где находятся клиенты, партнеры и сотрудники. Система управления обучением (Learning Management System) Система управления обучением — программное обеспечение для создания, управления и доставки электронных обучающих материалов. Оно впервые появились в секторе высшего образования в конце 1990-х годов, в Северной Америке. Ранние LMS, вроде Blackboard и Moodle, были инструментами упорядочивания онлайн-курсов под руководством преподавателей и состояли в основном из определенных модулей класса и функции «дать задание — загрузить ответ». В начале 2000-х годов корпоративный мир начал внедрять и адаптировать LMS для внутренних потребностей в обучении и развитии (Learning and Development). С притоком интереса и денег, LMS эволюционировали из неуклюжих систем электронного обучения-доставки курсов до комплексных онлайн-платформ с функциями авторского построения курсов, администрирования и аналитики. Сегодня корпоративные LMS — это бизнес на 2,5 миллиарда долларов, где 79% всех пользователей находятся вне сферы образования. Способы использования корпоративной LMS Для новых сотрудников Чтобы поставить обучение новиков на «автопилот», нужно всего лишь раз создать основную программу обучения — дальше останется только подключать к существующей базе знаний. Такие ориентационные программы обычно готовятся отделом кадрам и охватывают историю компании, ее миссию, видение и ценности, корпоративную политику, организационную структуру предприятия и его основные продукты, ключевых клиентов и партнеров. Что это дает? Насыщенный вводный инструктаж упрощает и рационализирует процесс адаптации новых сотрудников, уменьшает утечку кадров и увеличивает лояльность. Также, большинство организаций после успешного запуска и внедрения начального инструктажа, начинают добавлять специфические тренинги: продажи, операционная деятельность, менеджмент, даже процесс оформления отпуска, скорее всего, будет записан в корпоративную LMS. Для обучения работы с продукцией Такой тип тренировок может быть и частью вступительного курса для новых сотрудников, и отдельным учебным модулем, доступным любому сотруднику, желающему освежить знания. Корпоративную LMS можно использовать для обучения работы с новыми решениями или услугами еще до того, как они будут выпущены на рынок. Типичный курс обучения работы с продуктом дает исчерпывающую информацию о функциях, преимуществах и способах его использования. В конце курса проводится тестирование, позволяющее оценить, насколько хорошо сотрудники разбираются в теме, и посмотреть, не нужно ли дополнительное обучение. Что это дает? Основательное обучение «ноу-хау» по продукту расширит возможности команд и увеличит как продажи, так и показатели удовлетворенности клиентов. Для тренировок специфических навыков Тренировка профессиональных навыков является одним из основных компонентов обучения сотрудников, особенно тех, кто выполняет технические функции. Поскольку технология постоянно меняется, даже самые матерые сотрудники должны регулярно пополнять знания. Корпоративная LMS поможет легче вовлекать персонал в процесс обучения на регулярной основе. Что это дает? Постоянное обучение навыкам, специфичным для конкретной работы, помогает всегда быть в курсе последних событий и улучшать производительность. Для обучения навыков продаж и обслуживания клиентов Тут все довольно просто — курсы по продажам учат, как лучше продавать: предсказывать потребности клиентов, предоставлять продукцию с точки зрения потребительских преимуществ, обрабатывать возражения, закрывать сделки. Корпоративная LMS позволяет автоматизировать процесс обучения, создать интересные и живые материалы, например, тренируя общение с помощью диалоговых симуляторов. Что это дает? Такие учебные модули оснащены необходимыми знаниями для увеличения продаж, а хорошо обученные команды обслуживания и поддержки смогут преобразовать клиентов с жалобами в евангелистов вашего бренда. Для обучения партнеров С помощью LMS можно обучать бизнес-партнеров по всему миру. Обучение дает им лучшее представление о ваших продуктах, новых функциях и приложениях. Кроме того, для партнеров вы можете организовать обучение по вопросам соблюдения нормативных требований или помочь им развить навыки продаж и обслуживания клиентов. Что это дает? Онлайн-обучение поможет вам расширить и укрепить сеть компании и модернизировать бизнес. Инвестируя в LMS для организации, вы обеспечиваете непрерывное обучение сотрудников и партнеров. При этом, современные LMS-программы предлагают не только профессиональное развитие — добавление автоматизации, маркетинговых ресурсов и альтернативных форм дохода с помощью систем управления обучением ограничиваются только вашим воображением. Типы LMS Хотя, обычно под системами управления обучением подразумевается ПО, облегчающее онлайн-учебу, существует несколько смежных типов решений. LMS: Learning Management System — система управления обучением LMS — программы, которые помогают с созданием, структурированием и хранением обучающих онлайн-материалов. Coursera, Moodle и Blackboard являются примерами традиционных LMS. LXP: Learning Experience Platform — платформа для обучения через обмен опытом Платформа (LXP, иногда LEP) помогает распространять курсы среди сотрудников в увлекательной и интерактивной форме. Платформа LXP во многом дублирует LMS, а многие из современных LMS поставляются со встроенными решения LXP, но при этом часто для эффективного обучения требуется и то, и другое. Примеры LXP-решений: Docebo, 360 Learning, Cornerstone. LXP персонализирует процесс обучения сотрудника. Вместо того чтобы слушать назначенные администратором курсы, сотрудники сами выбирают то, что их интересуют. Это курсы по запросу — вроде Netflix в мире e-learning. LCP: Learning creation platform — платформа создания обучающих программ Платформы для создания обучения — также новый виток в развитии LMS. LCP начинаются с создания обучающего онлайн-контента, так что здесь можно найти интуитивно понятные инструменты, управляемые процессы, модули шаблонов и редакторы строительных блоков для создания интерактивных онлайн-тренинговых модулей. LCP, как правило, также предоставляет хостинговую. Для многих организаций, LCP может заменить стареющую LMS, предоставляя законченное решение в виде учебного контента и распределения обучения. Некоторые LCP включают в себя готовые библиотеки контента, что делает их и небольшими LXP. Примеры включают в себя Adobe Captivate, Elucidat. Collaborative Learning Platform — платформа совместного обучения Платформы совместного обучения — еще одна разновидность развития обеспечения, которая нацелена на децентрализацию учебы. В то время как традиционные LMS и LXP возлагают бремя создания курсов на отдел L&D, платформы совместного обучения позволяют любому в компании создавать контент. Сотрудники определяют потребности в обучении и делают запросы на курсы, а другие на добровольной основе эти курсы создают. Администраторы помогают определить приоритеты потребностей в обучении и следят за качеством курса. Примеры таких платформ — Absorb LMS, LatitudeLearning. Переходим к рассмотрению решений. После обзора платформы, внизу перечень из восьми параметров, по которым продукты можно сравнить. Это — далеко не полный список характеристик, более детально по функциям выбранные LMS разложены в аналитической таблице ROI4CIO. Кстати, одним из отборочных критериев для решений было наличие русского языка и локализации, так что все из рассмотренных систем поддерживают русский язык. SAP Litmos Платформа, обеспечивающая обучение в современном интеллектуальном предприятии. SAP Litmos предоставляет специалистам по обучению все необходимое для управления процессом из одной безопасной, централизованной среды. Это облачное решение, объединяющее виртуальное, аудиторное, мобильное и групповое обучение. Командам по работе с персоналом SAP Litmos дает возможность создавать, распространять, отслеживать веб-курсы и автоматизировать выполнение рутинных задач. Платформа подойдет и фрилансерам для монетизации курсов с помощью готовых функций электронной коммерции или настройки платформы онлайн-продаж с помощью интеграции с Shopify. В системе доступна постройка интерактивных курсах — как непосредственно из панели инструментов, так и путем импорта стороннего контента. В пакет геймификации входят таблицы лидирующих учеников, значки, очки. Вне оболочки курса SAP Litmos предлагает обширную базу справочных документов и учебных материалов — SAP Litmos Dojo — которая доступна с любого устройства. Эти ресурсы и контент из других курсов SAP Litmos можно перепрофилировать и заново использовать. Litmos. Формат и тип файлов при создании курса не важны, так как SAP Litmos поддерживает Tin Can и SCORM. Также можно не переживать при загрузке больших файлов — в Litmos не ограничено пространство для хранения. Работа администраторов в системе максимально упрощается — лекции и оценки легко переносятся с одного курса на другой, за временем выполнения заданий следит автоматический таймер, а пользователям помогают автоматические подсказки. После публикации курсы доступны учащимся в любое время и в любом месте, а унифицированный дизайн гарантирует, что материал отображается одинаково, независимо от устройства или браузера. SAP Litmos визуализирует информацию о пользователях в отчетах в режиме реального времени. В глубинной аналитике рассматриваются специфические для организации индикаторы, показатели по конкретным курсам, сравнение производительности команд и их достижений. Все данные шифруются и хранятся за аппаратным брандмауэром, передаются по протоколу HTTPS, а для соответствия GDPR используется личный сертификат. Целевая аудитория: компании среднего размера и состоявшиеся предприятия. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $6 в месяц до 150 активных пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: API, BambooHR, Zoom, Webex, GoToTraining, Zendesk, Dropbox, Social Integration

Безопасность: антивирус, антиспам, IP-блокер, сильный пароль Lessonly Облачная LMS, позволяющая строить курсы, обмениваться знаниями и отслеживать учебные материалы с помощью единого интерфейса. Lessonly создавалась под нужды команд по работе с клиентами, отделов продаж и кадровиков. Оно используется для создания и распространения учебных материалов, а также помогает предприятиям оценить эффективность уроков и курсов, созданных на платформе. Простоту Lessonly позиционирует как конкурентное преимущество: будучи относительно новыми игроками на рынке LMS, Lessonly уже не снабжен устаревшими технологиями, которые часто тормозят другие системы. Курсов и уроков можно создать неограниченное количество, включать туда текст, изображения, аудио, видео. Независимо от формата, загруженные на платформу данные после публикации доступны сотрудникам в любом месте, на любом устройстве. Решение стремится к горизонтальному обмену знаниями, так что создавать может каждый пользователь. Платформа делает акцент на микро-обучение и интерактивный контент. Кроме того, что такой тип занятий привлекательнее для пользователей, такой подход также упрощает создание курсов новичкам. Программное обеспечение предлагает развивать профессиональные навыки посредством практики, повторения и обратной связи. Здесь доступны не только тесты или опросники, но также можно задать реальные сценарии для тренировок. Создание, планирование, назначение занятий занимает считанные минуты. Содержимое из других источников импортируется, будь то текст, документ, изображение или видео, электронные книги. В Lessonly создаются автоматизированные обучающие пути, состоящие, как правило, из последовательностей курсов. Они сочетаются с другой функцией решения, Smart Group. Через Smart Group автоматически можно добавлять сотрудников и товарищей по команде в определенные группы. Lessonly отслеживает вовлеченность, производительность и продуктивность команд и сотрудников. Например, «Книга оценок» предоставляет полный обзор данных о действиях пользователей, а открытый API позволяет подключаться к другим системам и оценить влияние обучения на производительность. Целевая аудитория: идеально подходит для занятых, рассредоточенных команд, которые не всегда могут найти время для синхронного обучения. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $300 в месяц за 20 пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное)

Офлайн доступ к контенту: нет

Геймификация: нет

Интеграции: API, Salesforce, Zendesk, Slack, Chorus, Seismic, HighSpot, Mediafy, Okta, BambooHR, Webhook

Безопасность: антивирус, IP-блокер, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль Docebo Автоматизация управления обучением, персонализация опыта администратора и учащегося благодаря использованию искусственного интеллекта. Обучающая платформа Docebo, основанная на технологии искусственного интеллекта, упрощает неформальное обучение, автоматизирует управление обучения и приносит измеримые результаты, соответствующие целям и задачам вашей компании. Создание курсов и дополнений к ним осуществляется в пару кликов. Учебные материалы — это файлы Sharable Content Object Reference Model (SCORM), или веб-страницами, тесты и презентации на ваш выбор. Docebo предоставляет модуль создания страниц, где от вас требуется только перетаскивать предварительно созданные виджеты на страницы курса. В отличие от систем, которые взимают дополнительную плату за настройку страницы и брендирование, в Docebo эти функции доступны на всех уровнях подписок. Если не хочется создавать курс, доступна библиотека курсов Docebo Content. Платформа предлагает делиться контентом в соцсетях, отображая материалы курсов как плейлист. Когда учащийся регистрируется на Docebo, то оказывается на настраиваемой целевой странице, созданной и обновляемой администратором. Тут размещается видео, GIF-файлы и изображения. Учащегося нет нужды навигировать — администраторы заранее выбирают, какие виджеты будут отображены пользователям. Например, если жизненно важный курс по продажам команда должна завершить к концу дня, администратор разместит его на главной странице в центре. Платформа совместима с Adobe Connect, BigBlueButton, Cisco WebEx, Citrix GoToMeeting. Пользоваться Docebo можно и для продажи курсов — тут включены некоторые маркетинговые функции, например, скидочные купоны. Платформа готова к интеграциям с такими инструментами, как PayPal и Salesforce.com, десяткой инструментов для проведения веб-конференций. Целевая аудитория: средние и крупные компании в различных отраслях, такие как финансы, здравоохранение, IT и гостиничный бизнес. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $1600 в месяц за 300 активных пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: отсутствует

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: Salesforce, WordPress, Google Drive, Elucidat, Shopify, ZenDesk, Slack, Zoom, Adobe Connect, Webex, GoToMeeting, Google Analytics

Безопасность: антивирус, антиспам, IP-блокер, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль Adobe Captivate Prime Система управления обучением нового поколения для персонализированного обучения на нескольких устройствах. Adobe Captivate предлагает новичкам простоту, а профессионалам — скорость в создании обучающего массива за счет использование единого инструмента. Подключайте и воспроизводите свой контент на готовых к использованию слайдах, а готовые к использованию на мобильных устройствах курсы стройте за минуты. Платформа автоматизирует множество функций опираясь на встроенный искусственный интеллект. Может похвастаться Adobe и поддержкой виртуальной реальности. Пользовательский интерфейс в Captivate фокусируется на архитектуре одной веб-страницы, что дает возможность проектировать онлайн-курсы без кучи других вкладок в браузере. Встроенный редактор контента упрощает организацию и группировку модулей, создает оптимальную структуру тренинговых программ. Конструктор панелей обучения в Adobe Captivate редактируется онлайн. Это предполагает отслеживание учебных инициатив, целей и корпоративных занятий по заданным параметрам. Например, можно следить за прогрессом отдельных учащихся или за производительностью выбранного отдела. Набор инструментов геймификации позволит выдавать, кроме обычных значков и бейджей за прохождение курса, награды за достижение целей в работе. У пользователей, кстати, тоже есть собственная приборная панель: там отображается успеваемость, количество пройденных курсов, развитые навыки и рекомендации дополнительных онлайн-курсов. Особенность решения — Adobe Fluidic-плеер, гарантирующий учащимся унифицированное воспроизведение любого контента. Видео, PDF, PPT, DOCX, SCORM, AICC и xAPI-совместимые пакеты — все будет одинаково хорошо проигрываться без необходимости скачивания плагинов. Еще в платформу встроена система LCMS для хранения, версирования и повторного использования модулей. Adobe Captivate Prime соответствует стандартам SOC 2, SSO, 508 и следует самым строгим принципам безопасности приложений, данных и облачной инфраструктуры, включая соответствие GDPR. Целевая аудитория: подходит для предприятий любого размера и сферы, нацелен на стажеров, менеджеров и администраторов LMS, корпоративных тренеров, профессионалов по продажам, управляющих персоналом. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, одноразовая покупка лицензии, подписка; начальная цена — от $33.99 в месяц. Интерфейс Встроенная разработка курса: отсутствует

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: API, Connectors

Безопасность: антивирус, антиспам, IP-блокер, сильный пароль 360Learning Сочетая инструменты для совместной работы с возможностями LMS, 360Learning предлагает предприятиям обучение, основанный на коллективном опыте. 360Learning — LMS в сочетании с платформой обучения опытом, Learning Experience Platform. Она основана на принципах совместного обучения, где каждый сотрудник компании — потенциальный преподаватель. 360Learning акцентируется на том, что вместо внешних инструкторов стоит использовать внутренних экспертов, а вместо утомительного анализа потребностей в обучении, можно попросить команду заявить о своих потребностях. Благодаря структуре системы, минимально жизнеспособные курсы публикуются и далее постоянно дополняются и совершенствуются коллегами. Обратная связь и данные, полученные в результате взаимодействия в рамках курса, передаются тренерам на платформе. 360Learning отслеживает действия учащегося и передает инструкторам информацию о том, какой контент наиболее ходовой, кто из сотрудников нуждается в дополнительной помощи, насколько команды вовлечены в программы. Платформа подходит для широкого спектра целей — от приема на работу новых сотрудников до тренингов по освоению новой продукции или полной переквалификации. Интеграция в SalesForce и HR-системы наглядно иллюстрирует руководителям, как обучение способствует достижению бизнес-целей. Конечно, платформа использует не только совместное обучение, но и геймификацию и мобильные функции, чтобы вовлечь учащихся в онлайн-курсы. Для тренеров портал больше похож на платформу маркетинга и управления, который предлагает оптимизацию курсов, A/B тестирование и онлайн отслеживание ученических действий. Благодаря совместимость со всеми веб и медиа форматами организации могут повторно использовать материалы. На платформе существует множество видов оценок, тренеры могут создавать сеансы мозгового штурма, совместные мероприятия, экзамены. Группы внутри аккаунта 360Learning создаются на основе различных переменных: по классах, по дате прибытия или по теме, и по этих же характеристиках генерируются подробный анализ. Платформа проходит ежегодную проверка безопасности с использованием методологии OWASP, включая полную проверку архитектуры 360Learning и имитацию атак. Доступ к приложению защищен системой паролей, при этом пароли выбираются либо пользователями, либо администратором и шифруются с помощью 10 раундов BCRYPT. Целевая аудитория: больше всего платформой пользуются средние и большие компании в сферах обслуживания, розничной торговли, страхования. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $8 в месяц за пользователя (до 100 пользователей). Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции:API, Salesforce, Cornerstone

Безопасность: сильный пароль Talent LMS Облачная LMS для тех, кто хочет построить онлайн-курсы для любых целей в несколько кликов. TalentLMS — LMS, которая помогает малым и средним предприятиям обучать сотрудников, клиентов и партнеров. Она подходит для приема на работу новых сотрудников (в том числе удаленных), тренингам по работе с продукцией, повышению квалификации сотрудников и обучения, которое необходимо стандартизировать. Во всех подписках включен функционал для построения курсов, настройка и брендинг, геймификации, расширенное управление пользователями и возможность продавать курсы. Платформа оснащена встроенной конференц-связью и мобильна — разработана и оптимизирована для работы с мобильными устройствами iPad, iPhone и Android. Talent LMS уверяет, что на модули обучения на платформе создаются за минуты. Для достижения этой цели поставщик устранил тормозящие старт курсов функционал, упростил интеграцию учебных материалов любого формата, включая видео, презентации, Word и PDF и файлы SCORM/TinCan. Так что при наполнении содержимым можно использовать старые видеоролики и презентации, а также онлайн-материалы из соцсетей. К тому же, готовый контент можно приобрести через торговую площадку Courses Marketplace. TalentLMS поддерживает смешанное обучение: пользователи могут посещать как оффлайн, так и онлайн уроки. О новых оффлайн-тренингах учащиеся оповещаются автоматически, а инструкторам приходят уведомления о регистрации на курс учащихся. Совместному обучению способствуют личные сообщения и дискуссионные форумы. Геймификационный движок позволяет инструкторам настраивать игровой процесс, включая значки, очки, награды и таблицы лидеров. Механизм оценки поддерживает различные типы вопросов, викторины, задания, опросы и тесты. Функции отчетности TalentLMS позволяют глубже измерить эффективность и успешность курса, отслеживая данные в реальном времени. В генерируемых отчетах отображается процент прохождения курсов и тестов, а уникальная инфографика TalentLMS покажет окупаемость инвестиций. Встроены сюда и полезные для предприятий функции, такие как управление отделами и единая входная запись (единый идентификатор доступа к нескольким связанным системам). О безопасности TalentLMS также позаботились — решение использует защищенный зашифрованный канал передачи данных. Целевая аудитория: предприятия малого и среднего бизнеса во всех отраслях, которые нуждаются в системе обучение сотрудников, клиентов и партнеров. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, фримиум, подписка; начальная цена — $59 в месяц за 40 активных пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: API, BambooHR, BigBlueButton, G Suite, Google Calendar, GoToMeeting, GoToTraining, GoToWebinar, Mailchimp, Okta, OneLogin, Outlook Calendar, Paypal, Salesforce, CRM, Shopify, Slack, Stripe, WebEx, WooCommerce, Wordpress, Zapier, Zendesk, Zoom, Zopim

Безопасность: антиспам, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль Bridge LMS Платформа для развития сотрудников, которая объединяет управление обучением, производительностью и измерение вовлеченности. Bridge — современная платформа обучения, созданная для вовлекающего обучения и позволяющая удаленным сотрудникам оставаться на связи. Тут можно развивать команды с помощью виртуальных тренингов или проводить индивидуальные уроки. Построенная на ведущей в отрасли платформе, Bridge предоставляет интегрированные инструменты управления производительностью, карьерного развития и планирования, а также опросы мнения сотрудников. Базовые функции состоят из создания курсов, расстановок целей и планирования развития. Авторы курсов и учащееся могут составлять групповые и личные пути обучения в соответствии с целями организации. В модуле «Составление курса» администратор наполняют курс ресурсами и назначают его определенным учащимся. В модуле «Карьерный Эверест» сотрудники формируют свои цели и амбиции, также тут создается план развития карьеры: сотрудники сами разрабатывают конкретные планы действий, направленные на достижение долгосрочных целей. Будучи ориентированной на сотрудников, Bridge ставит целью помочь кадрам достичь поставленных целей на выбранной карьерной стезе. Этому способствует разделение обучения по должностям и упрощенная организация групповых курсов. Для создания материала не нужны обширные техническими знаниями — даже пользователи, без опыта работы с LMS смогут быстро войти в курс дела. Bridge поддерживает все виды файлов, которые, хранятся в централизованной базе. Поиск по этой базе упрощает материалов извлечение для повторного использования. В Bridge входит набор инструментов оценки успеваемости — это мониторинг посещаемости и прогресса, расписания тестов для конкретных курсов. Кроме того, платформа помогает определить тренды среди сотрудников. Основываясь на указанных вами показателях платформа формирует комплексную статистику курса, не забывая при этом о показателях экономической эффективности. Целевая аудитория: образовательные и корпоративные организации любого размера и отрасли, которые заинтересованы в карьерном развитии сотрудников. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $3 за пользователя в месяц. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: смешанное обучение (реальное и виртуальное)

Офлайн доступ к контенту: нет

Геймификация: нет

Интеграции: API, Webhooks, LTI, HRIS integrations, Data connectors, Slack, Dropbox, Video asset management

Безопасность: антивирус, антиспам, IP-блокер Cornerstone Современная система управления обучением мирового класса, которая позволяет компаниям создавать культуру непрерывного обучения. Cornerstone — ведущий мировой разработчик решения по управлению талантами, работающий в сфере с 1999 года. Но с 2020 года решение расширило сферу предоставляемых услуг, поглотив Saba Software, поставщика софта по управлению талантами и подготовке персонала. Теперь Cornerstone вмещает в себе модули рекрутинга, обучения и повышения производительности. Это одна из немногих платформ, которая предоставляет решения для всех типов предприятий, включая корпорации, ассоциации, академического и государственного секторов. Cornerstone предлагает смешанные онлайн и офлайн тренировки, геймификацию, встроенный инструмент создания курсов. Благодаря использованию машинного обучения, Cornerstone Learning Experience Platform понятный, адаптированный под индивидуальные потребности центр, где сотрудники и партнеры осваивают курсы и увлекательный учебный контент. Новым покупателям Cornerstone проводит семинар по конфигурированию, далее следует короткое обучение от команды образовательных служб — они обучают всех, от системных администраторов до менеджеров и конечных пользователей. Администраторы могут брендировать фирменные порталы и отдельные программы для различных групп, настроить инструменты электронной коммерции для упрощения платежей. Обучать в Cornerstone можно через аудио, видео, цифровые документы, курсы под руководством инструктора и в виртуальной реальности. Панель «Live Feed» списком выводит последнюю активность в одном списке, так что сотрудники всегда в курсе, что происходит в организации. Пользователи могут обмениваться онлайн статьями, ссылками и новостями. Решение делает упор на социальное взаимодействие, предлагая пользователям сотрудничать по проектам, обсуждать курсы помощью асинхронных видео-комментариев. По желанию формальная часть обучения дополняется формальную часть краудсорсинговым контентом. Частью платформы является Cornerstone Connect, виртуальный хаб для совместной работы — здесь не только где расположены информация и ресурсы, это еще и место встречи сотрудников друг с другом и с теми, кто влияет на их ежедневный успех. Целевая аудитория: Cornerstone ориентирована на расширенный корпоративный рынок. Подписка и стоимость: подписка от $6 в месяц за пользователя + одноразовая выплата $1,000. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: Adobe Connect, ADP, API, BambooHR, GoToMeeting, GoToTraining, GoToWebinar, Okta, Outlook, Salesforce, CRM, Slack, WebEx, Zapier, Zoom

Безопасность: антивирус, антиспам, IP-блокер, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль LearnUpon LMS LearnUpon унифицирует, координирует и оптимизирует обучение по всей организационной сети, выводя образование в список главных конкурентных преимуществ. LearnUpon унифицирует, координирует и оптимизирует обучение по всей организационной сети, выводя образование в список главных конкурентных преимуществ. LearnUpon — система управления онлайн-обучением для широкого круга предприятий и учреждений. Ее запуск в 2012 году был призван решить проблемы, с которыми сталкиваются средние и крупные организации, стараясь держать сотрудников в курсе необходимой информации. Причиной обретшего популярность решения стала простота в использовании и настройке, а также интуитивно понятный интерфейс. В приложении доставляются любые материалы курсов, проводится тестирование и опросы, а успех отображается в наградных баллах и сертификатах За счет настраиваемых учебных порталов, включенных в платформу, в LearnUpon создается уникальная среда обучения. Сюда интегрируются рабочие процессы Zapier, основные приложения — уже внутри платформы, а добавка новых осуществляется через API, Webhooks. В решение встроен редактор курса: создайте его с ноля или загрузите готовые ресурсы. Платформа поддерживает синхронный, асинхронный тип онлайн обучения, а встроенные ILT-модули упрощают создание и проведение вебинаров. На вовлечение в процесс нацелены опросы, тесты, викторины, отличительные значки и награды. Учитывая изобилие функций, очень кстати «Умный поиск» — он ищет системе все: курсы, пользователей, группы. Отсюда есть выход на опции редактирования курса, создание новой записи и редактирование профиля. Для удобства в LearnUpon учащиеся сегментируются на группы: образовательные каталоги распределяются по группам с управлением заданиями в каждой из них. У инструкторов роли также разнятся: преподаватели, администраторы, менеджеры. Быть на связи с аудиторией поможет ряд коммуникационных инструментов — от сообщений в самом приложении и пользовательских сообщений по электронной почте до интеграций в чат-боте. Результаты обучения отображаются в удобочитаемых отчетах, которые по требованию высылаются на указанный почтовый адрес, а данные импортируются в другие приложения через API. LearnUpon предлагает контроль просмотра учащимися видео курсов — так администраторы следят за минимальной нормой просмотра материала (которую можно настроить и автоматизировать). Решение подойдет на случай, если курсы как либо связаны с электронной коммерцией. В LearnUpon встроен магазин, где посетители просматривают изображения и описания курсов, читают отзывы перед приобретением. Платформа предлагает даже базовые фрагменты поисковой оптимизации и методики Google Analytics, улучшающие работу магазина. Программы безопасности и конфиденциальности защиты данных соответствуют ISO 27001:2013 и гарантируют время безотказной работы в 99,99% случаев. Целевая аудитория: компании, использующие LearnUpon — чаще всего из индустрии компьютерного ПО с количеством сотрудников от 10 до 50. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $850 в месяц за 50 активных пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: отсутствуют

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное)

Офлайн доступ к контенту: отсутствует

Геймификация: да

Интеграции: SSO, HR Systems, Two-way API, Degreed, Webhooks, Payment Gateways, Salesforce, Zapier, Zoom, GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, WebEx, Adobe Connect

Безопасность: IP-блокер, сильный пароль Absorb LMS Облачная масштабируемая LMS, которая позволяет компаниям эффективно обучать внутренних сотрудников, клиентов и партнеров. Absorb LMS — интуитивно понятная платформа, поддерживающая мультимедийные форматы контента, совместное обучение, брендирование интерфейса. Компания предлагает не только отмеченную наградами круглосуточную поддержку 24/7/365, но и закрепляет за вами менеджера, который поможет разобраться с возникающими вопросами. За быстрое начало занятий отвечает функция «Absorb Quick Start». Это программа ускоренной загрузки Absorb LMS, настраивающая систему за пару часов. С еще одним инструментом, «Absorb Infuse», в LMS интегрируются системы и приложения, которые уже используются вашими учениками. Absorb упрощает организацию не только онлайн-уроков, но и обучение под руководством инструктора в форме личных уроков или вебинаров. В отличие от альтернатив] LMS, здесь не нужно создавать всю оболочку курса перед публикацией содержимого. Вместо этого важнейшее из оформления курса, например, брендинг и материалы, размещаются в одной из вкладок. Далее администраторы могут управлять логистикой, связанной с прохождением курса, квалификацией и сертификатами. Помимо вкладок «Панели», «Курсы» и «Пользователи», в меню Absorb LMS включены модули электронной коммерции — платформа предлагает встроенную корзину покупок. По RESTful API платформа связывается с установленным в компании обеспечением по управлению персоналом или CRM-системой. Модуль «Mercury» открывает продвинутые опции дизайна, а также коммуникационные и геймификационные функции — рекламные щиты, статьи, опросы, тесты, конкурсы и награды на основе баллов. Помимо ручного или массового подключения пользователей к курсу, администраторы могут обмениваться ключами регистрации между отделами. В Absorb пользователи сортируются по отделам или группам. Например, назначение на курс электронного маркетинга придет сотруднику, роль которого соответствует этому обучающему материалу. А если в обеденный перерыв вы услышали, что коллега на выходных осваивает Adobe Photoshop, пригласите его на курс креативного дизайна. Эффективность обучения в Absorb отслеживается с помощью настраиваемых, персонализированных отчетов. О безопасности можно также не беспокоится — Absorb прошел экзамен SOC 2-го типа на соответствие требованиям безопасности и доступности. Поддерживаются платформой и стандарты соответствия по безопасности данных и защите конфиденциальности (GDPR). Загружать на платформу можно что угодно, не беспокоясь, отобразится ли файл — LMS поддерживает большинство форматов и основные стандарты сферы, в том числе Sharable Content Object Reference Model (SCORM), Tin Can, и AICC файлы. Целевая аудитория: платформа не маркируется специфически для бизнеса конкретного размера или отрасли, однако большинство использующих Absorb — предприятия с числом клиентов менее 2 000. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $14,500 за год. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: да

Интеграции: ADP, API, BambooHR, Namely, Okta, OneLogin, Salesforce, CRM, Stripe, Zoom, G Suite

Безопасность: антивирус, IP-блокер, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль Looop Платформа, которая решает реальные проблемы в рабочем процессе и повышает производительность организации. Looop — корпоративная LMS с современным UX. Система называет себя «платформой обучения следующего поколения, которая облегчает эффективное обучение сотрудников в любом месте и в любое время». Достигается это путем урезания функций традиционных LMS, оптимизацией курсов и упрощение проработки конкретных тем. Запускается и внедряется решение в течение нескольких минут. Тут включено все необходимое для брендинга — пользовательские домены, логотипы и цвета. Настройки проходят в режиме «drag-and-drop»: выбираете нужные элементы и перетаскиваете на выбранное место. Looop поддерживает широкий спектр медиа форматов, включая ссылки, текст, видео, изображения. В каталоге курса отображаются как изображения с кратким обзором занятия. Контент создается для целевой демографической группы с ограниченным рабочим пространством. Каждое рабочее место соответствует определенной должности, команде или отделу. Сотрудники в других областях не могут получить доступ к контенту, если не соответствуют необходимым критериям или уровню авторизации. Администраторы управляют доступом с помощью ролей, экспортируют отчеты в Excel, курируют внешнее содержимое, могут создавать анкеты для сотрудников, данные из которых автоматически генерируются в отчеты. Авторизоваться на платформе можно через популярные сторонние сервисы, такие как SalesForce, Google и Microsoft. После создания контент Looop мгновенно становиться доступным к просмотру. Работает система не только онлайн — предприятия, предпочитающие смешанные методы обучения, оценят инструменты Looop по управлению мероприятиями в автономном режиме. Пользователи могут планировать личные встречи или встречи с автоматическим приглашением. Общение в Looop разнообразно, тут есть и отправка массовых сообщений, и пользовательские записки преподавателям или другим пользователям, и уведомления. Обновленная функция Looop, Кампании, работает как дополнительный инструмент коммуникации. Благодаря ей команды по персоналу могут автоматически определять целевые группы, используя электронную почту и баннерные кампании. Целевая аудитория: команды, отвечающие за развитие персонала и партнерское обучение. Подписка и стоимость: бесплатный пробный период, подписка; начальная цена — от $299.00 в месяц до 50 активных пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: нет

Интеграции: API, OneDrive, Slack, Microsoft Teams, SCIM, Hotjar

Безопасность: антиспам, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль LatitudeLearning Облачная LMS для крупных или корпоративных компаний, которым нужны уникальные партнерские программы обучения. LatitudeLearning разработана с учетом сложности обучения партнеров. Из нее легко управлять процессом в сотнях точек и отслеживать программы сертификации по показателям производительности. Одна из специфических задач партнерского обучения, которую решает платформа — ведение учета сотрудников партнерской организации в различных локациях. Администраторы могут руководить и стратегически контролировать как сами занятия, так и учащихся в централизованной среде В системе создается каталог курсов на выбор, задаются курсы с четкими целями и показателями эффективности. Эти показатели автоматизируют рабочие процессы, включая назначение курсов, как только производительность партнера падает ниже указанного порога, или, наоборот, заканчивает процесс учебы, если производительность достигла необходимого уровня. Отдельной функцией выделены виртуальные классы. Здесь автоматически отслеживается посещаемость, тренеры могут вести занятие в реальном времени или через раннее записанные видео. Пользователи могут настраивать LatitudeLearning, например организовывать контакты и профили, добавлять и редактировать курсы, каталоги курсов. С инструментами LatitudeLearning доступно создание собственных интерфейсов и веб-страниц, работа из встроенного редактора HTML, редактирование таблиц стилей и работа в библиотеки изображений. Поставщик помогает со внедрением, начиная от обслуживания системы и до расчета измеримых целей, планирования рабочих процессов и стратегий. Вы даже можете участвовать в разработке и внедрении новых функций в LMS. Целевая аудитория: компании с партнерскими филиалами, обучение дистрибьюторов. Подписка и стоимость: бесплатно, подписка; до 100 пользователей — бесплатно, от 100 до 1000 — 60¢ за пользователя. Интерфейс Встроенная разработка курса: отсутствует

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: нет

Геймификация: нет

Интеграции: API

Безопасность: антивирус, IP-блокер, сильный пароль Totara Learn Гибкое LMS-решение, позволяющее организациям проводить обучение с помощью индивидуальных планов, отражающих роли, потребности и цели сотрудников. Totara — решение с открытым исходным кодом. Первоначально построенная на основе платформы Moodle, Totara предоставляет функционально насыщенную платформу для обучения, которая недорога в обслуживании — позволяет сэкономить до 80% общей стоимости владения по сравнению с другими ведущими корпоративными LMS. К тому же, открытые исходные коды обеспечивают гибкость, необходимую для настройки внешнего вида обучающего портала, включая брендированный контент, плагины и инструменты сторонних производителей. В Totara Learn персонализированные пути обучения для сотрудников создаются на основе организационных ролей и групп. Сегментация пользователей достигается за счет иерархий и компетенций групп: так, курсы с определенной компетенцией или привязанные к должностям будут автоматически появляться в списке у тех, кто соответствует этим должностям или навыкам. Администраторы контролируют роли и разрешения, продвижение по курсу, групповые онлайн-тренинги и многое другое. При этом, помимо управления онлайн-обучением, Totara готова к управлению оффлайн обучением в классе — для этого выделен портал, позволяющий ученикам записываться на занятия и получать подтверждение, а администратором бронировать комнаты, управлять активами и вести реестры. Информационные панели и настраиваемый инструмент отчетов визуализируют прогресс в обучении, успеваемость учащихся и достижения в области компетенций по организации. Построенный для систем Totara и xAPI-совместимый инструмент Zoola Analytics предоставляет полный и безопасный доступ к вашим необработанным данным. Импорт информации из HR приложений синхронизирует наличные базы пользователей с Totara, легко перенося списки сотрудников и сопутствующие данные. Для вовлечения в занятия созданы знаки отличия, которые можно заработать. Значки и бейджи присваиваются на основании таких критериев, как прохождение курсов, набранных очков в тестировании или выполнение заданий. В решение включены личные и групповые чаты. Пользовательский интерфейс легко настраивается в зависимости от устройства. Мобильные приложения доступны через партнерскую сеть, их также можно расширять и брендировать. Целевая аудитория: компании всех размеров, независимо от отрасли; часто используется в малых и средних предприятиях. Подписка и стоимость: подписка; начальная цена — от $4,950 ежегодно за 200 пользователей. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: да

Библиотеки контента: да

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное)

Офлайн доступ к контенту: нет

Геймификация: да

Интеграции: API, Dropbox, G Suite, Google Calendar, Outlook Calendar

Безопасность: антивирус, IP-блокер, ограничение регистрации определенными доменами, сильный пароль Tutor LMS Высокофункциональный и надежный плагин WordPress LMS для создания курсов и их монетизации. Если вы планируете создать и продвигать образовательную платформу на WordPress, то идеальный плагин для этого — Tutor LMS. Хотя он запустился всего пару лет назад, количество установок по данным на официальном сайте перевалило за 20 000, а преимущественное большинство пользовательских оценок — 5 из 5 звезд. Tutor LMS включает в себя «drag & drop» конструктор курса, отчеты, задания, материалы, сертификаты. Решение поставляется с рядом аддонов: предварительный просмотр курса, мульти-инструкторы, мультимедийные материалы. Для упрощения коммуникации встроены пользовательские почтовые шаблоны, а отслеживать новости по курсах можно из инструментальной панели. Вкладка Q&A позволяет участникам курса задавать вопросы преподавателю и другим участникам курса или просматривать вопросы других. Конкурентное преимущество Tutor — разработка курсов, их структуры и внешнего вида с нуля. Кстати, создавать и добавлять материалов можно неограниченное количество. После публикации контента вам предстоит решить, будет он бесплатными или платными. Для монетизации в Tutor LMS заложена интеграция с WooCommerce и Easy Digital Downloads. Стоит отметить, что диапазон настроек позволяет не просто создавать оплаченные курсы, а построить полноценные рыночные площадки (в общем, сделать свою Udemy или Coursera на WordPress). Tutor LMS совместим с Guttenberg (обновленный редактор WordPress для создания страниц), так что устаревание ему не грозит. Платформа интегрируется с другими плагинами, увеличивающими ее мощность и функциональность. Например, Tutor будет работать с большинством плагинов пользовательских форм, цифровыми загрузками. Интеграция с Zoom позволит вести онлайн-классы прямо со страницы курса, а создать сообщество вокруг контента позволит Buddypress. Для опросов и тестирования учащихся Tutor LMS предлагает 10 типов вопросов. Сюда можно вставлять описания, показывать оценки после каждого вопроса или отображать необходимый проходной балл. Можно подключить таймер, задать максимальное допустимое количество попыток прохождения. Плагин поставляется вместе с дополнением «Reports». С ним администраторы могут проанализировать эффективность курса — например, там выводится список самых популярных курсов, последние отзывы, последние зарегистрированные студенты. Еще одна отличительная черта плагина — аддон «Multi Instructor», который дает возможность подключить несколько инструкторов на один курс. Целевая аудитория: отдельные профессионалы, школы, предприятия независимо от размера и сферы. Единственное ограничение — использовать можно только на сайтах WordPress. Подписка и стоимость: бесплатно, бесплатный пробный период, фримиум, подписка, единоразовая покупка лицензии; начальная цена — от $149 ежегодно за лицензию. Интерфейс Встроенная разработка курса: да

Хранение и управление контентом: нужен хостинг

Библиотеки контента: отсутствуют

Типы обучения: асинхронное; под руководством инструктора; асинхронное в собственном темпе; смешанное обучение (реальное и виртуальное); синхронное в виртуальном классе

Офлайн доступ к контенту: да

Геймификация: нет

Интеграции: WPML Multilingual CMS, Elementor Page Builder, Oxygen Builder, Zoom, Google Classroom

