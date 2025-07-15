Gartner: світові витрат на ІТ у 2025 році зростуть на 7,9%

15 июля 2025 г., 17:35

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За останнім прогнозом Gartner світові витрати на інформаційні технології досягнуть 5,43 трильйона доларів у 2025 році, що на 7,9% більше порівняно з минулим роком.





«Хоча спостерігається ділова пауза у нових витратах через сплеск глобальної невизначеності, цей ефект поглинається поточними ініціативами з цифровізації у сфері АІ та генеративного АІ (GenAI)», - зазначив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), видатний віцепрезидент-аналітик Gartner. - Наприклад, очікується, що зростання витрат на програмне забезпечення та послуги у 2025 році сповільниться через цю "паузу невизначеності", але витрати на інфраструктуру, пов'язану з АІ, таку як системи центрів обробки даних, продовжуватимуть зростати».





Лавлок також додав, що «центри обробки даних переживають сплеск, зумовлений GenAI, причому витрати на оптимізовані для АІ сервери, які були практично відсутні у 2021 році, за очікуваннями, втричі перевищать витрати на традиційні сервери до 2027 року».





Ці дані узгоджуються з опитуванням Gartner, проведеним з березня по травень 2025 року серед 252 старших керівників у різних галузях Північної Америки та Західної Європи, компанії яких мають річний дохід від 500 мільйонів доларів і більше. За результатами опитування, 62% респондентів визначили АІ як фактор, що визначатиме майбутнє конкуренції на наступні 10 років. Конкурентоспроможність є основною причиною, чому підприємства інвестуватимуть у технологічні та бізнес-зміни (64%) в умовах, що погіршуються.





«Зважаючи на те, що очікування від GenAI потребують адаптації до реальності, інвестиції та зусилля зосереджуються на перевірених рішеннях та можливостях, які пропонують діючі постачальники програмного забезпечення, — пояснив Лавлок. - CIO шукають більш "plug and play" прості сценарії використання, оскільки їм продають функціональність GenAI, але вони не обов'язково купують ту саму функціональність».





Починаючи з другого кварталу 2025 року, спостерігається "пауза невизначеності", що включає стратегічне призупинення нових витрат у різних секторах, включно з ІТ. Ця пауза зумовлена посиленням економічної невизначеності та геополітичних ризиків. У відповідь на це, світовий корпоративний сектор проявляє підвищену обережність, оскільки організації прагнуть зменшити негативні наслідки від цих багатогранних викликів.





Те ж опитування Gartner показало, що 61% підприємств розпочали 2025 рік у кращому становищі, ніж у той же період минулого року, але лише 24% очікують завершити рік з випередженням своїх планів на 2025 рік.

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