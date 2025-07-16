Thales UK продовжить зміцнювати ППО України

16 июля 2025 г., 8:15

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Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з делегацією міністерства оборони Великої Британії та представниками компанії Thales UK.





Сторони обговорили умови раніше підписаного контракту, який фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF). В межах цього контракту Україна отримає 6 000 ракет LMM та пускові установки RapidRanger для посилення українського ППО протягом 5 років.





Представники компанії Thales UK підкреслили, що нещодавнє відкриття першого офісу-представництва в Україні свідчить про їхні стратегічні цілі. Вони наголосили, що розуміють потреби України в озброєнні та готові до вчасного постачання законтрактованих позицій та сприяння взаємосумісності українського та британського ОПК. Сторони зауважили, що індустріальна співпраця залишається серед пріоритетів обох країн.





«Ми надзвичайно вдячні уряду Великої Британії та компанії Thales UK за мегапроєкт, який важливий для захисту українського неба та інтеграції українського ОПК в європейську екосистему. Робимо кроки назустріч одне одному», – сказав перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

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