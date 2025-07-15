З початку 2026 українці зможуть користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат

15 июля 2025 г., 16:35

Україна офіційно приєднується до зони Roam like at home. Тож з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат. Дзвінки, SMS, мобільний інтернет – за умовами українського оператора. І навпаки: абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну, зберігатимуть свої тарифи.

Уряд України та Рада ЄС ухвалили рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це фактично закріплює повноцінне приєднання України до політики Roam like at home – спільної зони роумінгу ЄС.

До кінця року українці продовжать користуватися мобільним зв’язком у ЄС на пільгових умовах, як і раніше.

Наступний крок – інтеграція українських та європейських мереж, щоб забезпечити повну сумісність і комфорт для користувачів.

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