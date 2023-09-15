Oracle розмістить оптимізовані для баз даних Exadata сервери в Microsoft Azure

15 сентября 2023 г., 11:25

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Oracle та Microsoft розширюють свої чотирирічні хмарні відносини, уклавши угоду, яка дозволить розмістити оптимізовані для баз даних Exadata сервери Oracle і кластери Real Application Clusters в центрах обробки даних Microsoft Azure.

Нова пропозиція під назвою Oracle Database@Azure надасть клієнтам обох компаній можливість об’єднати свої дані з додатками та інфраструктурою Microsoft з низькою затримкою. При цьому використовуються портал Azure, набори для розробки програмного забезпечення та інтерфейси прикладних програм.

Oracle заявляє, що Exadata може досягти затримки менше 20 мікросекунд при обробці десятків мільйонів операцій в секунду з петабайтами даних. Послуга буде розгорнута в декількох зонах доступності і в парах між регіонами для підтримки сценаріїв аварійного відновлення.

Згідно з новою угодою, клієнти можуть скористатися послугами міграції Oracle та кредитами Microsoft Azure Consumption Commitment для придбання Oracle Database@Azure на Azure Marketplace.

«Для того, щоб використовувати штучний інтелект, вам потрібні дані, і ці дані є в базах даних Oracle, - заявив виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) під час спільної веб-трансляції з засновником, головою правління і технічним директором Oracle Ларрі Еллісоном (Larry Ellison). - Тепер вони мають найкраще з обох світів».

Oracle розглядає цю угоду як можливість прискорити перехід своїх клієнтів від ліцензій на програмне забезпечення до хмарних підписок. «Ми намагаємося прискорити цей процес, щоб полегшити клієнтам перенесення всього робочого навантаження їхніх центрів обробки даних у хмару, - наголосив Еллісон. - Це означає, що вони зможуть легко співіснувати та безперешкодно керувати цією інфраструктурою у зручний та безпечний спосіб».

Oracle також виграє, якщо клієнти Azure будуть переміщувати великі обсяги даних в бази даних Oracle для навчання моделей штучного інтелекту. «Вони переміщують величезні обсяги даних, що зберігаються в БД, для навчання АІ-моделей, і роблять це найбільш ефективним способом, оскільки дані та АІ-модель знаходяться дуже близько один до одного», - підкреслив Еллісон.

Дві компанії вперше стали хмарними партнерами у 2019 році в рамках проекту Oracle Interconnect, який забезпечує безпечні, приватні та з’єднання з низькою затримкою в 12 глобальних регіонах.

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