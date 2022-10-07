ЄС заборонив обслуговування криптогаманців громадян рф

7 октября 2022 г., 12:15

ЄС затвердив восьмий пакет антиросійських санкцій, який включає заборону на обслуговування з усіма криптовалютними активами, пов'язаними з громадянами та резидентами рф.



Забороні підпадає надання послуг для створення гаманця, рахунку або зберігання криптоактивів російським користувачам.



Таким чином влада ЄС хоче зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти Росії обмежень на великі банківські перекази.



Крім того, санкції включають заборону на надання консультаційних послуг у сфері IT. Також мова йде про експортні обмеження спрямовані на скорочення доступу росії до військових, промислових і технологічних товарів.

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