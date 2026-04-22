OpenAI ChatGPT Images 2.0 - мислення, мультимовність та ідеальний текст на зображеннях

22 апреля 2026 г., 9:35

Компанія OpenAI оголосила про реліз ChatGPT Images 2.0 - моделі нового покоління, яка перетворює генерацію зображень на стратегічну систему дизайну.

Як повідомляється, головною інновацією стало впровадження можливостей мислення (thinking capabilities). Це дозволяє моделі шукати актуальну інформацію в мережі Інтернет, створювати до восьми послідовних зображень за один запит та самостійно перевіряти результати на відповідність інструкціям перед їх відображенням користувачу.

Нова модель демонструє значний прогрес у рендерингу тексту та дотриманні складних композиційних правил. На відміну від попередніх ітерацій, Images 2.0 підтримує широкий спектр мов та логічний зв'язок тексту з дизайном. Модель також отримала оновлені знання про світ станом на грудень 2025 року, що дозволяє їй створювати точні інфографіки, діаграми та навчальні матеріали з урахуванням сучасного контексту.

Функціональні можливості Images 2.0 включають підтримку гнучких співвідношень сторін від 3:1 до 1:3, що дозволяє адаптувати контент для банерів, соціальних мереж або мобільних екранів.

Через API модель може підтримувати роздільну здатність до 2K та демонструє високу естетичну якість у таких стилях, як фотореалізм, піксель-арт та манга.

Інтеграція з платформою Codex дозволяє розробникам створювати прототипи інтерфейсів та маркетингові активи безпосередньо у робочому просторі.

Запуск моделі супроводжується позитивними відгуками від таких партнерів, як Canva, Figma та Adobe. Зокрема, представники Canva зазначають, що Images 2.0 не просто виконує технічні завдання, а демонструє творче мислення, пропонуючи неочевидні дизайнерські рішення.

Модель уже доступна для всіх користувачів ChatGPT та Codex, а розширені функції мислення відкриті для передплатників Plus, Pro та Business. Вартість використання через API gpt-image-2 варіюється залежно від обраної якості та роздільної здатності.

Слід зазначити, що вихід ChatGPT Images 2.0 знаменує перехід від простої візуалізації до концепції візуального інтелекту. Впровадження механізмів мислення у генерацію зображень вирішує одну з найбільших проблем AI-мистецтва - випадковість результату. Тепер модель здатна планувати структуру зображення, що робить її повноцінним інструментом для бізнесу, де критично важливими є точність тексту, консистентність персонажів та відповідність бренду. Це створює пряму загрозу для нішевих сервісів генерації, які не мають доступу до таких потужних мовних моделей, як у OpenAI.

Стратегічним ризиком залишається складність моделювання фізичного світу, що визнають і самі розробники. Проблеми з відображенням складних об'єктів, таких як схеми орігамі чи дзеркальні поверхні, вказують на те, що AI все ще не розуміє фізику простору в повному обсязі. Проте акцент на мультимовність та рендеринг тексту свідчить про намір OpenAI захопити ринок локалізованої реклами та видавничої справи, де ручна адаптація контенту під різні ринки раніше вимагала значних людських та часових ресурсів.

Для інвесторів та технологічного сектору цей реліз підтверджує домінування мультимодального підходу. Інтеграція генератора зображень безпосередньо у робочі процеси Codex та API перетворює ChatGPT на універсальну операційну систему для креативних та технічних індустрій. Успіх Images 2.0 залежатиме від того, наскільки швидко користувачі адаптуються до нових можливостей агентивного дизайну, де AI виступає не просто виконавцем, а повноцінним творчим партнером, здатним самостійно приймати стратегічні візуальні рішення.

