Сверхтонкие сенсоры улучшат тактильную чувствительность роботов на порядок

18 декабря 2020 г., 15:55

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Группа исследователей из Национального университета Сингапура (NUS) сообщила в научном журнале ACS Nano о разработке из эластичных и электропроводящих наноматериалов MXenes датчиков деформации, которые в 10 раз более чувствительны по сравнению с существующими технологиями.

Новые сверхтонкие тензометрические датчики не нуждаются в батареях и способны передавать данные беспроводным способом. Разработанный в NUS инновационный технологический процесс позволяет конструировать их для любого рабочего окна в пределах деформаций 0–900% с сохранением высоких чувствительности и отношения сигнал/шум. Стандартные сенсоры работают в диапазоне деформаций не более 100%. Комбинируя несколько датчиков с разными рабочими окнами, исследователи NUS могут создать один сверхчувствительный датчик, которого невозможно получить другими способами.

Исследовательской группе потребовалось на это прорыв около двух лет. К настоящему времени они располагают действующим прототипом приложения этих сенсоров — мягкая перчатка с роботизированным экзоскелетом для реабилитации больных. Команда также работает с Сингапурской больницей общего профиля над изучением возможность применения своих датчиков в хирургических роботах.

Еще одна область, в которой новые тензодатчики могут найти хорошее применение, это прецизионное производство, где роботизированные манипуляторы используются для выполнения сложных задач, таких как изготовление микрочипов. Обеспечивая автоматическую обратную связь датчики могут избавить от необходимости использовать внешние камеры, поскольку способны отслеживать положение и движение «руки» робота с погрешностью менее одного градуса без какого-либо визуального контроля.

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