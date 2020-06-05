Европейский рынок электромобилей вырос на 72%

5 июня 2020 г., 16:35

Согласно оценкам экспертов из Canalys, европейский рынок новых автомобилей в начальной четверти 2020 г. сократился на 26% «YoY» и достиг в объеме 3 млн машин. В то же время сегмент новых электромобилей и гибридных машин увеличился на 72%. Локальный рынок освоил более 218 тыс. подобных машин, что составляет более 7% от общего количества поставленных автомобилей.

В настоящее время в Европе доступно свыше 75 моделей электромобилей и гибридов. Квартальные продажи лидера — Tesla Model 3 — превысили 20 тыс. единиц, а наиболее удачно стартовавшей новой моделью оказалась Peugeot e-208.

Почти полмиллиона поставленных в Европу машин (16% от общих поставок) соответствовали второму уровню автоматизации автомобилей по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE).

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