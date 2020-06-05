«ИТ-Интегратор» создал площадку для расширения сервисов iGov

5 июня 2020 г., 16:05

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Компания «ИТ-Интегратор» создала техническую площадку для расширения сервисов государственных услуг iGov. Проект был реализован на базе инфраструктуры КП «Главный информационно-коммуникационный и научно-производственный центр» Днепропетровского облсовета (КП «ГИКНВЦ» ДОР). Специалисты интегратора работали вместе со специалистами общественной организации iGov и коммунального предприятия.

Активное развитие портала государственных услуг iGov привело к необходимости масштабирования и резервирования его инфраструктуры. Для этого КП ГИКНВЦ ДОР запустило процедуру закупки на онлайн-площадке Prozorro.

Оборудование Cisco и Dell EMC для реализации проекта «ИТ-Интегратор» поставил заказчику еще в 2018 г. В рамках проекта специалисты компании смогли обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости комплекса при помощи масштабирования и резервирования ИТ-инфраструктуры.

В прошлом году стартовал и был успешно реализован проект миграции программного комплекса iGov на техническую площадку на базе инфраструктуры КП «ГИКНВЦ» ДОР.

«Главной особенностью и требованием этого проекта можно назвать очень сжатые сроки поставки и внедрения оборудования. Мы очень благодарны заказчику за возможность еще раз продемонстрировать высокий уровень нашей экспертизы в реализации таких проектов. Для нас большая честь способствовать развитию онлайн-сервисов для всех жителей нашего и других регионов», – комментирует директор филиала «ИТ-Интегратор» в Днепре Юлия Омельчук.

Благодаря реализации проекта жители Днепропетровской и других областей нашей страны смогут получать еще больше удобных и полезных онлайн-услуг от государственных учреждений.

Реализация проекта была одной из задач программы развития и поддержки сферы предоставления административных услуг в Днепропетровской области на 2018-2020 гг. и программы информатизации «Электронная Днепропетровщина» на 2017-2019 гг.

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