Есть ли в будущем Интернета место для Firefox?

22 февраля 2022 г., 13:55

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В течение двух десятилетий, с тех пор, как Firefox вышел из тени Netscape, он играл ключевую роль в формировании конфиденциальности и безопасности в Интернете, к большей открытости в Интернете и лучшим стандартам. В конце 2008 года 20% из полутора миллиардов пользователей Сети выбрали браузер Mozilla, а в некоторых странах его доля превышала 50%.

Однако, за следующие 15 лет доля Firefox на всех аппаратных платформах сползла до 4%, в мобильном же сегменте — до ничтожной половины процента.

«Бросив взгляд назад на пять лет, на нашу долю рынка и собственные цифры, которые мы публикуем, нет смысла отрицать снижение», отметила в интервью для Wired Селена Декельманн (Selena Deckelmann), старший вице-президент Firefox. Падение доли рынка сопровождалось двумя раундами увольнений в Mozilla в 2020 году.

В течение многих лет Firefox был главным конкурентом Google Chrome - доминирующему браузеру в мире, предлагая альтернативу, больше ориентированную на защиту приватности. Сегодня новая поросль браузеров, ориентированных на конфиденциальность, соперничает с Firefox на его территории. Firefox, DuckDuckGo, Brave, Vivaldi и Safari - все они в той или иной степени блокируют отслеживание, а Tor вообще считается самым защищённым браузером на рынке. Собственная статистика Mozilla демонстрирует падение аудитории активных пользователей примерно на 30 млн в месяц с начала 2019 года до начала 2022 года, что заставляет отраслевых аналитиков беспокоиться о будущем Firefox.

С Google у Mozilla сложные отношения: они не только конкуренты, но и деловые партнёры. За то, чтобы Google Search был в Firefox поисковым движком по умолчанию, Mozilla получает порядка 400 млн долл. в год, при том, что общий доход компании составляет 496 млн долл. (по состоянию на 2020 финансовый год).

Сделка Google-Mozilla в последний раз продлевалась в 2020 г., и теперь срок её действия истекает в 2023 г. Статистика показывает, что доля рынка Firefox за время действия этого соглашения упала примерно на 1%, и нет никаких гарантий, что Google пролонгирует сделку на прежних условиях.

Mozilla отказался сообщить, ведутся ли переговоры с Google, но признаёт, что в долгосрочной перспективе ей необходимо диверсифицировать способы заработка. Компания усиленно работает в этом направлении с 2019 года.

У Firefox есть другие партнёрские поисковые системы по умолчанию, кроме того, компания владеет сервисом отложенного чтения Pocket, который включает в себя платную премиум-подписку. Она также запустил два подписных решения в стиле VPN и компания начала размещать рекламу на новых вкладках Firefox.

Совокупный доход Mozilla от подписки и рекламы вырос с 14 млн долл. в 2019 г. до 24 млн в 2020 г., и компания ожидает, что по итогам 2021 г. новые продукты должны отвечать за 14% её дохода.

Снижение зависимости от Google является ключом к созданию «более здоровой» бизнес-модели, однако не все ходы, что делает Mozilla, приносят желаемый эффект. Служба обмена зашифрованными файлами была закрыта после того, как стала использоваться для распространения вредоносного ПО. Про телефоны на Firefox OS лучше вообще не вспоминать. Вставка же рекламы в адресную строку Firefox идёт вразрез с декларируемыми целями защиты конфиденциальности.

«По сути, это ведь оптимизированный браузер для обеспечения приватности, но пытаясь выжать из него максимум пользы и дохода, они двигаются совсем в других направлениях», - говорит один из бывших сотрудников Mozilla, ссылаясь на рекламу в строке поиска как на главный пример такого конфликта приоритетов.

Сильная сторона Firefox - это его расширяемость. Она предоставляет пользователям возможность при необходимости подключить многие изначально не активированные функции безопасности. Кроме того, помимо основного браузера Firefox Mozilla также имеет «для непересекающихся сценариев применения» браузер Focus, в котором защита приватности усилена по умолчанию.

«Проблема для Firefox состоит в том, чтобы найти уникальную позицию - не только в маркетинговых заявлениях, но и в их абсолютном продукте - и двигаться в одном направлении», комментирует ситуацию Барт Виллемсен (Bart Willemsen), вице-президент Gartner, занимающийся аналитикой приватности.

По словам Декельманн ключевая для её компании задача - сделать Firefox более персонализированным, чтобы помочь людям справиться с растущим потоком онлайновой информацией. Например, в прошлом году Firefox обновил свою домашнюю страницу, чтобы люди могли найти ранее брошенные поисковые запросы и недочитанные статьи. Компания дополнила кнопками быстрого доступа к часто посещаемым сайтам дизайн Focus для мобильных пользователей и добавила функции диспетчера паролей в Android-приложение Firefox. Особое внимание Mozilla уделяет партнёрским отношениям, включая недавнее сотрудничество с материнской компанией Facebook Meta в области рекламы, в большей степени ориентированной на сохранение приватности.

Буквально на днях объявлено о партнёрстве с Disney, связанном с мартовской кинопремьерой Pixar, которое включает изменение цвета настольного Firefox и рекламы, обои для мобильных приложений, розыгрыш подписки на Disney+. Сделка является яркой иллюстрацией как стремления Firefox к персонализации, так и причудливых путей избираемых компанией в поисках новых источников дохода.

Переосмысленная стратегия гласит, что для достижения успеха Firefox не обязательно должен стать таким же большим, как Chrome или Apple Safari. «Быть жизнеспособным выбором, - это всё, чего мы действительно хотим», отмечает Декельманн.

Несмотря на некоторые промахи, Firefox по-прежнему имеет важное значение. На рынке доминирует кодовая база Chromium и её браузерный движок Blink, лежащий в основе Microsoft Edge Browser, Brave, Vivaldi, Opera и др. Если не считать продвигаемый Apple в iOS движок WebKit, то единственной существующей альтернативой Chromium остаётся Firefox Gecko.

«Этому рынку нужно разнообразие, - говорит Виллемсен. - Нам требуется это отличие для открытых интернет-стандартов, ради предотвращения монополий».

В то время, как бывший сотрудник Mozilla предрекает: «Им просто придётся принять тот факт, что Firefox не восстанет из пепла», многие другие - внутри Mozilla и вне неё - убеждены, что с преуспевающим Firefox Интернет станет лучшим местом, чем сейчас. Заковыка заключается в том, чтобы понять, как туда, в это лучшее место, добраться.

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