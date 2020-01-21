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ЕС инвестирует 50 млн. евро в эстонскую транспортную платформу Bolt

21 января 2020 г., 17:25

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с эстонской транспортной платформой Bolt (ранее Taxify) о финансировании на сумму 50 млн евро. Поддержка будет осуществляться «Европейским фондом стратегических инвестиций» (EFSI) – главной опорой программы Investment Plan for Europe.

Цель финансирования – содействовать созданию продуктов Bolt и проведению исследований в тех областях, где использование технологий может повысить уровень безопасности, надежности и экологичности сервиса, а также поддержать эффективность деятельности компании на высоком уровне. Средства будут использованы для развития как существующих сервисов, так и новых услуг, таких как каршеринг, байкшеринг и сервис по доставке продуктов.

ЕС инвестирует 50 млн. евро в эстонскую транспортную платформу Bolt


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