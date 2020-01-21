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Softprom by ERC предоставил ХНУРЭ для учебного процесса пакет NI AWR Design Environment

21 января 2020 г., 16:45
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Softprom by ERC предоставил ХНУРЭ пакет NI AWR Design Environment для учебного процесса

Харьковский национальный университет радиоэлектроники получил сетевую лицензию NI AWR для использования в учебном процессе специальных дисциплин, выполнения квалификационных работ и научных исследований студентов и аспирантов вуза.

Специалисты Softprom by ERC оказали информационную поддержку по внедрению профессионального ПО NI AWR Design Environment в учебно-научной лаборатории «Систем технической защиты информации (видеонаблюдения, охранные сигнализации и контроль доступа)» факультета ИРТЗИ.

Данный программный пакет объединяет три инструмента, формирующих среду для проектирования различных радиотехнических устройств и систем на электродинамическом, схематичном, на функциональных уровнях: Visual System Simulator, Microwave Office и Analog Office.

С помощью NI AWR в университете будут преподаваться такие дисциплины цикла профессиональной подготовки, как «Схемотехника устройств ТЗИ», «Активные приборы СВЧ диапазона», «Системы автоматизированного проектирования РЭА», «Схемотехника средств РЭБ» и др.

Напомним, в октябре прошлого года Softprom by ERC и AWR запустили программу по обеспечению технических вузов Украины новейшим ПО для разработки радиочастотных (РЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств NI AWR Design Environment.

На данный момент к программе присоединились «Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова» и «Харьковский национальный университет радиоэлектроники». Еще несколько вузов в процессе заключения договора.

В дальнейшем планируется проведение ряда вебинаров и научно-практических конференций для студентов и преподавателей, организация встреч с представителями ведущих отечественных компаний, которые уже успешно используют продукты NI AWR в своих разработках.


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