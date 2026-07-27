У 2026 році в Україні було успішно перенесено 334341 мобільний номер

27 июля 2026 г., 13:16

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За даними НКЕК, за шість місяців 2026 року в Україні було успішно перенесено 334341 мобільний номер. З них 215725 перейшли до мережі lifecell. За даними компанії, сумарний приплив абонентів до оператора більш ніж утричі перевищив відтік: за перше півріччя до lifecell перейшло у 3,5 раза більше користувачів, ніж залишили мережу.



Показово, що такі результати досягнуті на тлі поступового зниження активності на ринку MNP після рекордного початку року. Якщо у лютому українці перенесли майже 87 тисяч номерів, то у червні – лише трохи більше ніж 35 тисяч. Попри це, lifecell зберіг найбільшу частку переходів упродовж усього першого півріччя.



За результатами опитування MNP-абонентів, проведеного оператором у травні 2026 року, головною причиною переходу до lifecell респонденти назвали спеціальні пропозиції для нових абонентів. Водночас 91% опитаних повідомили, що залишилися задоволені вибором нового оператора після перенесення номера. Серед ключових переваг lifecell вони відзначили вигідні тарифи, а також хорошу якість мобільного інтернету й голосового зв'язку. При цьому, 88% опитаних перенесли до lifecell саме свій основний номер.



«Для нас MNP – це один із найкращих індикаторів довіри клієнтів. Коли людина переносить свій номер, вона свідомо обирає нового оператора, зберігаючи свій номер телефону. Те, що за підсумками першого півріччя майже дві третини всіх перенесень припали саме на lifecell, свідчить, що дедалі більше українців обирають нашу мережу завдяки поєднанню якісного зв'язку, цифрових сервісів та вигідних тарифних пропозицій», – зазначив Дмитро Дзябура, директор з маркетингу lifecell.



Усі статистичні дані у релізі обраховано на основі офіційної статистики НКЕК за січень-червень 2026 року.

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