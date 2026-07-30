Застосунок Укрзалізниці – 7 млн користувачів та продаж 71% усіх квитків на поїзди

30 июля 2026 г., 16:35

Укрзалізниця запустила свій застосунок у перші місяці повномасштабної війни. За рік його база зросла на 40%, або 2 млн користувачів. Наразі через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди Укрзалізниці – найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі. За весь час через застосунок придбали 67 млн квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Цього року застосунок Укрзалізниці отримав нову функцію: тепер у ньому можна купити не лише квитки на поїзди далекого сполучення, а й приміські. Уже 1,5 млн таких квитків придбано онлайн.

Ще одна функція, яку пасажири використовують дедалі частіше, – автовикуп: він відстежує потрібний рейс і автоматично купує квиток, щойно з'являється вільне місце. Від початку 2026 року завдяки автовикупу пасажири отримали понад 400 тис. квитків.

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