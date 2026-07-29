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ELKO Ukraine запропонує партнерам лінійку рішень для запису та обробки відео Insta360

29 июля 2026 г., 12:45

ELKO Ukraine запропонує партнерам лінійку рішень для запису та обробки відео Insta360

ELKO Ukraine запропонує партнерам лінійку рішень для запису та обробки відео Insta360

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок постачання продукції Insta360 в Україні.

До портфеля дистриб'ютора увійдуть екшн-камери, 360-градусні камери, вебкамери для відеоконференцій, мобільні стабілізатори Flow, професійні рішення для VR-зйомки та аксесуари.

Поява продукції Insta360 у дистриб'юторській мережі ELKO надасть локальним партнерам прямий доступ до сертифікованого обладнання з офіційною гарантією та підтримкою.

Відвантаження перших партій техніки вже розпочалися, а замовлення доступні через офіційні цифрові канали дистриб'ютора.

Insta360 працює на ринку з 2014 року та спеціалізується на камерах із круговим оглядом, екшн-камерах, вебкамерах і програмному забезпеченні для автоматизованого монтажу відео. За останні кілька років компанія зміцнила позиції не лише в сегменті 360-градусного знімання, а й на ринку традиційних екшн-камер, де конкурує з іншими виробниками завдяки алгоритмам стабілізації, AI-функціям обробки зображення та власній екосистемі аксесуарів.

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