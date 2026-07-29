ELKO Ukraine запропонує партнерам лінійку рішень для запису та обробки відео Insta360

29 июля 2026 г., 12:45

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок постачання продукції Insta360 в Україні.

До портфеля дистриб'ютора увійдуть екшн-камери, 360-градусні камери, вебкамери для відеоконференцій, мобільні стабілізатори Flow, професійні рішення для VR-зйомки та аксесуари.

Поява продукції Insta360 у дистриб'юторській мережі ELKO надасть локальним партнерам прямий доступ до сертифікованого обладнання з офіційною гарантією та підтримкою.

Відвантаження перших партій техніки вже розпочалися, а замовлення доступні через офіційні цифрові канали дистриб'ютора.

Insta360 працює на ринку з 2014 року та спеціалізується на камерах із круговим оглядом, екшн-камерах, вебкамерах і програмному забезпеченні для автоматизованого монтажу відео. За останні кілька років компанія зміцнила позиції не лише в сегменті 360-градусного знімання, а й на ринку традиційних екшн-камер, де конкурує з іншими виробниками завдяки алгоритмам стабілізації, AI-функціям обробки зображення та власній екосистемі аксесуарів.

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