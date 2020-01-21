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«БАКОТЕК» предложит клиентам программные решения XebiaLabs

21 января 2020 г., 17:55
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«БАКОТЕК» предложит клиентам программные решения XebiaLabs

Группа компаний «БАКОТЕК» сообщает о начале сотрудничества с компанией XebiaLabs – разработчиком решений автоматизации и контроля процесса непрерывного развертывания ПО. Продукты вендора будут поставляться в Украину, страны Балтии, Центральной Азии и СНГ.

Благодаря решениям XebiaLabs специалистам становятся доступны инструменты для:

  • управления и оркестрации пайплайнов (XL Release);
  • автоматизации и стандартизации развертывания приложений (XL Deploy);
  • отслеживания производительности DevOps-иструментов и ROI их внедрения (XL Impact).

Для организаций, которым нужна комплексная поддержка DevOps-процессов, XebiaLabs создала XebiaLabs DevOps Platform, которая включает все три вышеуказанных решения.

Таким образом, XebiaLabs предоставляет компаниям визуальную доступность, автоматизацию и контроль DevOps-процессов, необходимых для быстрой разработки и корректной эксплуатации ПО.

XebiaLabs уже три года подряд входит в лидеры отчета Gartner Magic Quadrant for Application Release Orchestration. Среди основных качеств, которые выделяют эксперты – легкость внедрения и упрощение процесса управления релизами. Среди клиентов компании – KLM, Credit Agricole Bank, EA, HBO, Hyundai, NASA, Raiffeisen Bank.

«Сегодня цифровая трансформация вынуждает ИТ-подразделения использовать гибкие методологии при разработке и доставке ПО. Кроме того, существует большой дефицит компетенции в этой отрасли в крупных украинских предприятиях. Внедрение продуктов XebiaLabs позволяет заполнить этот пробел за счет автоматизации, виртуализации и использования решений класса Enterprise, которые не зависят от конкретных специалистов», – считает Евгений Бадах, CEO «БАКОТЕК».


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