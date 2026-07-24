Samsung Galaxy Watch Ultra2 та Watch9: нове покоління смартгодинників із підтримкою AI

24 июля 2026 г., 16:35

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Компанія Samsung Electronics представила нові смартгодинники Galaxy Watch Ultra2 та Watch9. Вони поєднують розширені функції моніторингу здоров’я на основі штучного інтелекту, підвищену автономність та процесор Snapdragon Wear Elite Platform. Пристрої покликані допомогти користувачам перейти від реактивного лікування до проактивної турботи про власне самопочуття.



«Нові Galaxy Watch Ultra2 і Watch9 виступають пильним помічником у підтримці здоров’я, перетворюючи щоденні показники життєвих функцій на проактивні, практичні рекомендації», - зазначив ТМ Ро, генеральний директор та керівник підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics.



Флагманський годинник Galaxy Watch Ultra2 у 47-мм титановому корпусі розроблений для спорту, туризму та глибоководних занурень.



Модель отримала дисплей із першою у світі яскравістю 5000 ніт для смартгодинників. Корпус став на 12% тоншим проти попереднього покоління, зберігши високу ударостійкість.



Акумулятор місткістю 800 мА·год (на 35% більший, ніж у першій версії Ultra) забезпечує тривалу роботу в складних умовах.



Режим «Пробіжка» аналізує перепади висоти, а «Сповіщення про рівень поживних речовин» оцінює втрату рідини відносно маси тіла та рекомендує графік гідратації.



Модель захищена за стандартами IP69K, 10 АТМ і сертифікована EN13319. У режимі реального часу відстежується глибина, час та температура води. Наприкінці року з'явиться ексклюзивний застосунок Ultra2 Diving, розроблений спільно з брендом Mares.



Модель Galaxy Watch9 розроблена для постійного відстеження щоденної активності, рівня стресу та якості сну.



Її легкий алюмінієвий корпус щільно прилягає до зап'ястя для збору точних біометричних даних 24/7.



Дисплей має яскравість до 3000 ніт, процесор Snapdragon Wear Elite забезпечує високу плавність роботи, а батарея на 390 мА·год гарантує цілодобову автономність.



Обидва пристрої оснащені оновленим сенсором BioActive та алгоритмами AI, які інтерпретують складні показники організму в зрозумілі поради.



Так схвалений FDA алгоритм аналізує порушення дихання під час відпочинку.

Пристрій відстежує базові параметри організму вночі й сигналізує про суттєві відхилення.

Він оцінює стан серцево-судинної системи та пропонує оптимальну інтенсивність тренувань для відновлення.

Модель сповіщає про тривалу перебування в умовах небезпечного рівня шуму.



При купівлі пристроїв користувачі отримують 60 днів безоплатного доступу до Strava та 2 місяці передплати iFIT.



Galaxy Watch Ultra2 (47 мм) представлений у сріблястому кольорі.

Galaxy Watch9 (40 мм) - бежевий та чорний кольори.

Galaxy Watch9 (44 мм) - чорний та сріблястий кольори.

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