Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G

17 февраля 2020 г., 15:39

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Компания Ericsson представила четыре новых решения для сетей 5G, использование которых должно улучшить пользовательский опыт, упростит сетевую инфраструктуру, уменьшит расходы операторов, а также ускорит и автоматизирует запуск новых услуг.



Новые решения — двухрежимное ядро сети 5G со встроенными программными пробами, преинтегрированное решение Ericsson Expert Analytics, облачная инфраструктура Ericsson Cloud Native Infrastructure, а также Ericsson Communication Accelerator, ускоряющее развертывание услуг связи для корпоративного сегмента.



Как отмечается, все новые продукты дополняют и расширяют возможности платформы Ericsson для развертывания сетей пятого поколения — 5G platform. 5G-платформа Ericsson — это полный портфель решений, необходимых для плавной эволюции сети и развертывания услуг 5G. По мере развития технологий 5G в мобильной сети будет необходимо обеспечивать поддержку множества различных услуг и передачу больших объемов трафика — для этого необходимо применять технологии автоматизации и машинного обучения.



Традиционные пробы не подходят для сетей 5G — для анализа данных в сетях на базе облачных технологий требуется другой подход. Представленные Ericsson новые встроенные программные пробы для двухрежимного ядра сети 5G обеспечивают значительное сокращение TCO. Прозрачные и защищенные интерфейсы в ядре 5G гарантируют безопасность данных. Они дополнены возможностями преинтегрированного решения Ericsson Expert Analytics для сетей 5G, значительно улучшающего пользовательский опыт и ускоряющего проникновение услуг 5G. При этом сопоставимые аналитические данные можно применять в сети беспроводного доступа.



Новое решение Ericsson Cloud Native Infrastructure, оптимизированное для работы облачных приложений, играет одну из ключевых ролей в сетях 5G. Развертывая приложения в контейнерной инфраструктуре, операторы могут снизить ТСО как минимум на 30% за счет упрощения инфраструктурного стека, исключая традиционный уровень виртуализации. Используя решение Ericsson Cloud Native Infrastructure в качестве контейнерной инфраструктуры, операторы получают комплексное средство по автоматизации развертывания виртуальных сетевых функций для любых сайтов (центральных и удаленно-распределенных). Применение такого решения дает операторам инструмент по повышению операционной эффективности, увеличению производительности сети, а также упрощению ее реализации.



Ericsson Communication Accelerator ускоряет запуск передовых мобильных услуг для корпоративного сегмента. Решение построено на комбинации облачных сервисов и функций, интегрированных с элементами опорной сети оператора, позволяющее реализовать новые сценарии предоставления услуг для предприятий. Ericsson Communication Accelerator предоставляется по модели As a Service для быстрого вывода на рынок новых услуг, их масштабирования, а также контроля качества и защиты данных.



Новые возможности: голосовые услуги для корпоративных пользователей, сочетающие традиционные голосовые услуги для бизнеса и инновационные функции; голосовые IoT-услуги, обеспечивающие автоматизированное, централизованно управляемое предоставление голосовых услуг для сегмента IoT; контекстные услуги связи, сочетающие возможности для совместной работы с легкостью интеграции в любой веб-сайт или приложение.



Совместное использование Communication Accelerator с полностью автоматизированным облачным решением eSIM расширяет возможности для операторов, предлагая инструменты по повышению доходности бизнеса и улучшению пользовательского опыта.



По данным отчета Ericsson, пользователи проявляют большой интерес к услугам eSIM — 94% опрошенных ConsumerLab готовы доплачивать за возможность подключать несколько устройств к своему тарифному плану, а 86% респондентов рассчитывают на появление предложений, позволяющих оценить возможности новых услуг перед их подключением.

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