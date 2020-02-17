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Первая партия Samsung Galaxy Z Flip уже распродана

17 февраля 2020 г., 16:27

Компания Samsung Electronics на прошлой неделе на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско представила новое складное устройство c гибким экраном в новом форм-факторе.

Производитель официально заявил, что к 15 февраля Galaxy Z Flip был распродан почти во всех странах «первой волны», включая Францию, Корею, Сингапур, Испанию и США и этот список растет с каждым днем.

Отмечается, что за уникальным гаджетом стоит сложный производственный процесс, инновационные технологии Samsung и пристальное внимание к деталям. На каждом этапе разработки компания руководствовалась стремлением помочь пользователям получить максимум от нового интерфейса и форм-фактора смартфона. В данный момент Samsung готовится к поставке второй партии Galaxy Z Flip на рынки по всему миру.

Компания представила также короткий клип финальной фазы процесса производства Galaxy Z Flip.


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