OpenAI GPT-3 станет более доступной для разработчиков

22 ноября 2021 г., 11:55

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В четверг OpenAI объявила, что упрощает доступ к своей облачной службы API OpenAI, которая позволяет разработчикам создавать приложения на основе сложной модели обработки естественного языка GPT-3, созданной этой исследовательской группой. Прежде разработчикам приходилось записываться в лист ожидания, и не все заявки удовлетворялись.

«Десятки тысяч разработчиков уже пользуются преимуществами мощных моделей ИИ через нашу платформу, — заявила вчера в блоге команда OpenAI. — Мы считаем, что, получив доступ к этим моделям посредством простого в использовании API, больше разработчиков найдут творческие способы применения ИИ к большому количеству полезных приложений и настоятельных проблем».

Способность GPT-3 выполнять самые разные задачи — от текстового перевода до написания эссе на бизнес-темы и даже создания программного кода — является результатом уникальной архитектуры, разработанной OpenAI. GPT-3 имеет 195 миллиардов параметров, и на момент дебюта в 2020 году превосходила по этому показателю лучшие конкурирующие модели ИИ в своей категории в 10 раз.

С тех пор OpenAI добавила новые функции в OpenAI API. Одним из наиболее значительных улучшений стал набор нейронных сетей Instruct. Эти специализированные версии GPT-3 расширяют возможности кастомизации результатов обработки. Еще одна новая возможность — функция под названием Answers. Она должна сделать GPT-3 более полезной для компаний, создающих такие приложения, как чат-боты службы поддержки клиентов.

В рамках усилий по увеличению числа вариантов использования, доступных для GPT-3, OpenAI также разработала Codex, модель искусственного интеллекта, которая автоматически генерирует программный код на основе текстовых подсказок.

В OpenAI заявили, что решение сделать OpenAI API более открытым стало возможным благодаря добавлению в сервис новых функций безопасности. OpenAI представила бесплатный фильтр содержимого, который поможет разработчикам, использующим GPT-3 в своих приложениях, обнаруживать злоупотребления. Исследовательская группа также заявила, что может проверять приложения разработчиков перед их выпуском и отслеживать ненадлежащее использование ИИ.

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