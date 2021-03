EPAM оголошує черговий набір студентів на магістерську програму «Інженерія програмного забезпечення» з новими освітніми партнерами 

18 марта 2021 г., 12:25

Світовий постачальник цифрових послуг ЕРАМ разом з провідними українськими вишами запрошують ІТ-спеціалістів до магістратури з напрямку «Інженерія програмного забезпечення». Програма розроблена девелоперами-практиками та має змішаний формат навчання протягом двох років. Перший випуск магістрів відбудеться вже у червні цього року, в березні відкривається новий набір слухачів.



Студенти магістерської програми «Інженерія програмного забезпечення» упродовж курсу поглиблюють знання та розвивають нові навички у ключових напрямках - Engineering Excellence 360, Product Management, Solution Architecture, Delivery management, а також Cloud&DevOps чи Big Data за вибором. Курс призначений для досвідчених спеціалістів. У слухачів є можливість обрати додаткове навчання в одному з вишів–партнерів й отримати диплом магістра державного зразка з міжнародним визнанням. Першим партнером програми став Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наразі до кола партнерів приєдналися НТУ «Харківський політехнічний інститут» та Державний університет телекомунікацій.



За два роки існування програми розширилася команда залучених тренерів та менторів курсу. До складу лекторів від EPAM, серед яких Юрій Антонюк (VP, Head of Central and Eastern Europe), Дмитро Разорьонов (Senior Director, Delivery Management Office), Павел Веллер (CTO, Digital Engagement Practice), Елі Фельдман (VP, Technology Solutions), приєдналися експерти з напрямів консалтингу EPAM Continuum та управління даними й хмарними сервісами NAYA Technologies. Серед студентів перших двох хвиль – ІТ-спеціалісти з України, Білорусі та США.



Оксана Сітнікова, керівниця магістерської програми «Інженерія програмного забезпечення», кандидат технічних наук:

«Ми переконані, що кожне навчання повинно приносити практичну користь. Для нас критерієм успішності програми є реальні зміни у професійному житті наших студентів. Вони приходять до нас на позиціях Team Leads, Tech Leads, Senior Software Engineers, Senior DevOps Engineers. Але згодом, опанувавши лише частину програми, вони отримують кар’єрне підвищення, про яке мріяли, або змінюють роботу на кращу».



В грудні минулого року Оксана з проєктом магістерської програми отримала визнання у професійному конкурсі IT Awards у номінації ІТ-Education.

Подати заявку на новий набір можна до липня 2021 р. Серед етапів відбору – визначення рівня англійської мови, технічний тест та співбесіда. Сама навчальна програма почнеться традиційно восени. Навчання триватиме два роки. Більше інформації про умови реєстрації та навчання за посиланням.

